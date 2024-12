Fortitudo, unico obiettivo. Un Brindisi sotto l’albero

Vincere per regalarsi e regalare ai tifosi un Natale ancor più sereno. Posticipo per la Fortitudo che alle 20,45 sfida al PalaDozza (diretta RaiSport) Brindisi nella giornata numero 17 di serie A2. Reduce dalla vittoria con Forlì, la formazione di Attilio Caja è attesa dalla riprova, rilanciando le proprie ambizioni di tornare a scalare la classifica. Fortitudo in crescendo, in attesa di eventuali novità di mercato in regia Vencato, in uscita da Orzinuovi, resta nel mirino e che seppur priva di Menalo, Sabatini e ancora Cusin, cercherà di fare di necessità virtù, con una rotazione ridotta, ma pronta a mettere in campo tanta energia e determinazione.

La spinta del PalaDozza sarà quanto mai fondamentale in una sfida che la metterà di fronte a un’altra grande del campionato come Brindisi che dopo un difficile avvio sembra aver cambiato ritmo nell’ultimo mese e mezzo. La formazione diretta dal bolognese Piero Bucchi e in cui milita Gianmarco Arletti, figlio di Umberto socio della Fortitudo e presidente dell’Academy, si presenta sotto le Due Torri anch’essa decisa a confermare la sua risalita in graduatoria.

"Brindisi è squadra da ambizioni di promozione è arriva nel miglior momento – dice Marco Carretto assistente allenatore –. Viene da 4 vittorie nelle ultime 5 gare ed ha una classifica non veritiera, avendo avuto un percorso complicatissimo a livello di infortuni, che non le hanno mai permesso di trovare un equilibrio".

Rimane da capire l’eventuale utilizzo o meno, e in che modi del grande ex Mark Ogden, fuori per oltre due mesi. Il saluto sui social del suo sostituto Almeida, firmato proprio per tamponare l’assenza del californiano e le parole dei giorni scorsi di Bucchi "Ogden? E’ quasi pronto e potrebbe giocare domenica", fanno propendere per il ritorno in campo dell’ex che l’anno scorso aveva incantato il popolo biancoblù, vedremo se sarà così, ma prima degli avversari la Fortitudo deve pensare a se stessa.

Sono giorni tristi invece per un campione della Fortitudo. E’ scomparso il padre di Carlton Myers. A darne notizia è stato lo stesso giocatore della Fortitudo sulla propria pagina Instagram pubblicando una serie di foto del padre in sua memoria. Un lutto che ha colpito la società del presidente Stefano Tedeschi che ha in una nota ufficiale ha conferma il suo abbraccio e la sua vicinanza a Carlton e alla sua famiglia.

Tedeschi che si è complimentato nel frattempo con Gianni Petrucci, rielettro presidente della federbasket e con Umberto Arletti, rieletto nel consiglio federale. Nello staff tecnico di Caja, infine, entra Ugo Ducarelli.

Le altre gare: Cividale-Orzinuovi 87-89, Urania Milano-Nardò 85-62, Rieti-Cento, Verona-Rimini, Cantù-Udine, Forlì-Vigevano, Pesaro-Juvi Cremona, Torino-Avellino, Libertas Livorno-Piacenza.

La classifica: Rimini 28; Udine e Cantù 24; Cividale e Urania Milano 22; Forlì, Rieti, Avellino, Orzinuovi e Verona 18; Fortitudo Bologna 16; Torino, Brindisi e Pesaro 14; Cremona 12; Cento, Nardò e Libertas Livorno 10; Vigevano 8; Piacenza 6.