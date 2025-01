Basket, Serie A: Trento riaggancia Brescia e Trapani in vetta. La Virtus cade a Sassari

Bologna, 26 gennaio 2025 – Al termine del diciassettesimo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai, si è assottigliato a tre unità il gruppo di testa. A Germani Brescia e Trapani Shark, vincenti negli anticipi del sabato, si è nuovamente aggiunta la Dolomiti Energia Trentino che ha superato a domicilio 74-70 l’Umana Reyer Venezia, la quale era reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive. A trascinare i bianconeri a questo sigillo ci ha pensato l’accoppiata formata da Anthony Lamb (17 punti) e Jordan Ford (15 punti), mentre sul lato lagunare non sono bastati i 17 punti e 10 rimbalzi di Mfiondou Kabengele. Il match ha avuto un andamento altalenante: al +8 trentino di fine primo quarto, Venezia ha risposto con un 26-13 ispirato da Wheatle e Kabengele, che hanno mandato gli orogranata negli spogliatoi avanti di cinque lunghezze (44-39). Trento, in un terzo quarto non particolarmente prolifico, ha comunque avuto il merito di restare aggrappata alla partita e nel finale ha definitivamente dipanato la matassa grazie a un parziale di 16-0. Si stacca invece dal gruppo di testa la Virtus Segafredo Bologna, sconfitta 76-68 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha così ottenuto la prima vittoria dell’era Bulleri. Sulle ali del duo formato da Eimantas Bendzius e da Brian Fobbs, autori di 16 punti a testa, la formazione sassarese è stata protagonista di una eccellente prestazione balistica, testimoniata dal 47% da tre, e ha dominato la battaglia a rimbalzo con un eloquente 39-25 nel computo delle carambole sotto i tabelloni. Sassari ha subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore e si è spinta fino al +15 suggellato dall’arco da Veronesi (25-10), del 6-0 che ha riportato in carreggiata una Virtus capace nella seconda frazione di assottigliare ulteriormente il gap e rientrare in spogliatoio sul -4 (41-37). Dopo l’intervallo, però, i biancoblù hanno ripreso a martellare il canestro di Bologna con le triple di Fobbs e Bendzius, e ha nuovamente scollinato la doppia cifra di vantaggio senza più voltarsi indietro. Sul fronte dei bianconeri, orfani di Zizic, Clyburn e Hackett, non sono bastati quattro giocatori in doppia cifra. Con questo passo falso si è portata a due soli punti dalla Virtus l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo la pesante scoppola in Eurolega contro l’Efes Istanbul, ha rialzato la testa sconfiggendo la Pallacanestro Trieste 87-74. I giuliani hanno cercato di dare una poderosa spallata portandosi a +10 nel secondo quarto, ma l’Olimpia ha saputo attutire il colpo e, trascinata da Shields (miglior realizzatore biancorosso con un bottino di 17 punti) ha rapidamente riportato il match tra i binari dell’equilibrio, dove è rimasto fino al quarto quarto. Nei 10’ finali Milano ha poi completato l’opera stringendo le maglie della difesa e piazzando un 12-0 – diventato 15-6 a fine quarto – che ha definitivamente sparigliato le carte in tavola. Infine, è arrivato l’importantissimo successo in chiave salvezza della Vanoli Cremona che ha piegato 88-85 la Givova Scafati, giunta al sesto passo falso di fila. Vittoria, quella lombarda, su cui c’è il doppio timbro di Peyton Willis (22 punti) e Tariq Owens autore di 20 punti con il 100% al tiro e 9 rimbalzi catturati.