Basket, Serie A: oggi al via la sesta giornata. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 2 novembre 2024 – Sarà l’inedita sfida tra la Germani Brescia e i Trapani Shark, in programma questa sera alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) a fare da apripista alla sesta giornata del campionato di Serie A di basket, targato Unipolsai: la Germani padrona di casa, che si presenta ai blocchi di partenza della sfida dopo il successo ottenuto sul campo della Unahotels Reggio Emilia, mentre la matricola Trapani è stata fermata dopo tre vittorie dalla Nutribullet Treviso. I fari saranno ovviamente puntati in particolar modo su John Petrucelli, passato in estate all’ambiziosa compagine trapanese dopo tre anni trascorsi con la casacca della Germani. Domani, domenica 3 novembre, la giornata ripartirà invece con la sfida delle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) che vedrà opposte la Givova Scafati e la Vanoli Basket Cremona, due formazioni che stanno attraversando un momento delicato: sono infatti appaiate a due con due soli punti all’attivo. Sul fronte dei campani c’è curiosità per vedere all’opera il nuovo innesto Jordan McRae, ala statunitense classe 1991, che nel suo palmares vanta anche un titolo NBA conquistato con i Cleveland Cavaliers di LeBron James nel 2016. Tutta a tinte biancorosse, invece, la sfida delle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Pallacanestro Trieste, nel gruppo delle seconde classificate con 8 punti, e la Openjobmetis Varese che invece è tra le penultime con due soli punti e si prepara a salutare uno dei suoi perni come Nico Mannion, in procinto di passare all’EA7 Emporio Armani Milano con un ricco buyout in favore di Varese e un nuovo contratto fino al 2026. Mezz’ora più tardi, alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), scenderanno poi in campo la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Bertram Tortona: entrambe le squadre arrivano al match galvanizzate dai successi ottenuti rispettivamente in FIBA Europe Cup e Basketball Champions League. Alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, cabale 52 del digitale terrestre), arriverà quindi il turno del big match di giornata: la sfida in programma alla Il T Quotidiano Arena tra la capolista imbattuta Dolomiti Energia padrona di casa e l’EA7 Emporio Armani Milano. Anche i meneghini arrivano all’appuntamento con buon morale perché la vittoria del derby italiano d’Eurolega contro la Virtus Bologna ha ridato fiducia alla truppa di coach Messina, il quale potrebbe tornare a sedersi sulla panchina biancorossa dopo l’indisposizione che lo ha tenuto ai box contro Napoli e in Eurolega. Ben diversa la situazione di classifica del fanalino di coda Basket Napoli, ancora fermo a zero punti. L’avversario dei partenopei nella gara delle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) sarà l’Umana Reyer Venezia, che invece, nonostante il recente ko di Eurocup, sembra aver pian piano ritrovato la quadratura del cerchio. Per cercare di invertire la rotta, napoli si è rinforzata in settimana con due pezzi da novanta come Erik Green, visto in Italia a Siena, e l’ex Olimpia Milano Ben Bentil. Alle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) scenderanno invece in campo la Virtus Segafredo Bologna, reduce da un doppio ko in Eurolega e la Nutribullet Treviso, alla ricerca di punti per risalire la classifica dal penultimo posto. La giornata si chiudere poi con la gara delle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Eurosport 2) tra la Unahotels Reggio Emilia e l’Estra Pistoia: sulla panchina dei toscani non ci sarà (per indisposizione) coach Dante Calabria, che potrebbe però lasciare presto il posto a Zare Markovski.