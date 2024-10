Basket, Serie A, al via il terzo turno: orari e dove vedere le gare

Bologna, 12 ottobre 2024 – Sarà ancora una volta un trittico di anticipi a fare da apripista alla terza giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai, che prenderà il via questa sera: si partirà alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), con lo scontro ai vertici tra la Bertram Dertona Tortona – che in settimana affronterà la seconda sfida di Basketball Champions League FIBA dopo il successo contro Chemnitz – e la Pallacanestro Trieste; due squadre che sono partite con la quinta marcia innestata e si presentano all’appuntamento con due vittorie su due incontri all’attivo. Un’ora più tardi, alle 20 (la sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN), andrà invece in scena il big match del Taliercio tra l’Umana Reyer Venezia padrona di casa e la Virtus Segafredo Bologna: gli orogranata si presenteranno alla palla a due ancora a secco di vittorie in campionato e dopo il secondo ko in Eurocup. A condizionare il cammino della squadra guidata da Neven Spahija c’è però una lista di infortunati di grande peso specifico: all’appello mancheranno infatti ancora Munford, Tessitori e Jordan Parks, mentre verrà presa all’ultimo momento una decisione sulla possibile presenza sul parquet di Tyler Ennis. Possibile, Assente nelle file veneziane anche neoarrivato Rodney McGruder, già visto con la casacca di Milano in Eurolega. La Virtus si presenta invece al match a punteggio pieno ma dopo il secondo ko in altrettante gare di Eurolega. A far calare il sipario sul sabato della palla a spicchi tricolore sarà la sfida che partirà con la palla a due delle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) e vedrà fronteggiarsi la Unahotels padrona di casa e la Nutribullet Treviso: entrambe le formazioni hanno una vittoria a testa all’attivo: Reggio l’ha conquistata domenica scorsa in volata contro Cremona, mentre Treviso l’ha portata a casa all’esordio nel derby veneto contro Venezia. Domenica 13 ottobre si torna in campo alle ore 12 per una sfida tutta a tinte biancoazzurre (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra due squadre che devono ancora sbloccare la casellina delle vittorie in campionato: la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, reduce però dal successo all’esordio in FIBA Europe Cup contro lo Sporting Club de Portugal, e il Napoli Basket. È invece in testa alla classe a punteggio pieno la Dolomiti Energia Trento, battuta in settimana in Eurocup dal Buducnost, ma desiderosa di riscattarsi immediatamente – anche se tra i nostri confini – nella sfida in programma alle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) contro la Openjobmetis Varese, nel gruppetto di squadre ancora a secco di successi. Si è invece rialzata l’EA7 Emporio Armani Milano che ha bissato il primo sigillo in campionato contro Sassari ottenendo anche la prima vittoria in Eurolega, battendo in rimonta il Paris Basketball. Alle ore 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) i biancorossi disputeranno il derby lombardo contro la Germani Brescia guidata dall’ex assistente di coach Messina in biancorosso, Peppe Poeta. Alle ore 18.15, in diretta in chiaro su DMAX, oltre che su DAZN, verà invece trasmessa la sfida tra l’Estra Pistoia e la Vanoli Basket Cremona, desiderosa di trovare contro i toscani i primi punti della sua stagione. A chiudere la giornata ci sarà poi la sfida delle 20 tra la matricola Trapani Shark, alla ricerca del primo sigillo casalingo in A, e la Givova Scafati (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN).