Basket, Serie A: Trento vince e torna sola in testa. Impresa di Varese contro la Virtus

Bologna, 10 novembre 2024 – Non conosce soste la corsa della Dolomiti Energia Trentino: la formazione bianconera ha infatti calato il “Settebello” battendo 76-68 nell’anticipo del sabato la Pallacanestro Trieste e cogliendo il settimo sigillo in altrettante gare: gli uomini di Galbiati, trascinati dai 21 punti di Jordan Ford, hanno tentato l’allungo nel secondo quarto con un 18-3 di parziale (23-6 nel quarto) valso il +21 a metà gara, ma Trieste non si è arresa ed è riuscita a riaprire i giochi arrivando addirittura a sbagliare con Valentine la tripla del sorpasso a meno di 3’ dalla fine, prima del colpo di reni vincente di Trento. Un successo dal doppio peso specifico perché la Dolomiti Energia è rimasta nuovamente in testa da sola visto il ko patito a Varese dalla Virtus Segafredo Bologna, al terzo impegno settimanale dopo la vittoria in campionato con Tortona e quella in Eurolega con il Maccabi: in quel di Masnago è finita con un pirotecnico 104-95. Protagonista assoluto del successo biancorosso è stato il classe 2002 Matteo Librizzi, autore di un bottino personale di ben 28 punti con 3/5 nel tiro da due e 5/7 da tre. A dargli man forte Jaron Johnson con 18 punti e 10 rimbalzi e Jaylen Hands con 16 punti. Alla Virtus non sono invece bastati i 23 punti di capitan Marco Belinelli, anima della rimonta dei bianconeri, che si è però fermata nel momento decisivo, in cui sono saliti in cattedra Hands, Alviti e Librizzi. Appaiate a quota 10 punti in classifica con la Virtus, ci sono poi l’EA7 Emporio Armani Milano, la Germani Brescia e la matricola Trapani Shark: reduce dal prezioso successo sigillo in Eurolega contro il Real Madrid, l’Olimpia ha ottenuto un prezioso successo piegando con il brivido l’Umana Reyer Venezia 79-78. Tutto sembrava essersi messo in discesa per gli uomini di coach Messina, che nel secondo quarto hanno accelerato rientrando a +12 negli spogliatoi ma Venezia, trascinata da un Kabengele recuperato in extremis (18 punti e 11 rimbalzi), da Jordan Parks (17 punti) e Rodney McGruder, ha saputo risalire la corrente sbagliando allo scadere proprio con Parks la tripla della vittoria. In evidenza, sul fronte Olimpia, Nenad Dimitrijevic con 17 punti e la coppia LeDay-Dimitrijevic (16 punti a testa). Più agevole la vittoria della Germani Brescia che ha toccato quota 100 imponendosi per 100-89 sul campo della Vanoli Cremona. Sei gli uomini in doppia cifra nello scacchiere di coach Poeta (Demetre Rivers miglior realizzatore con 18 punti), mentre alla Vanoli non sono bastati i 24 punti di Peyton Willis, all’esordio in maglia cremonese.

La neopromossa Trapani Shark si è invece imposta per 95-85 sul Napoli Basket che resta quindi sul fondo della classifica a quota zero punti. Decisivo il 32-20 piazzato dai siciliani nei 10’ conclusivi, in risposta al 20-8 dei partenopei nel terzo quarto: sulla vittoria siciliana ci sono le firme di Justin Robinson (14 punti e 10 assist) e John Petrucelli (15 punti). Infine, ci sono da registrare il ritorno al successo nell’anticipo della Unahotels Reggio Emilia, che ha sconfitto 86-82 la Bertram Tortona partendo con un 31-20 di parziale e resistendo alla rimonta piemontese (20 punti per Kwan Cheatam) e le vittorie di Nutribullet Treviso (104-75 in casa contro Scafati) e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ha piegato 77-75 l’Estra Pistoia – guidata quest’oggi per la prima volta da Zare Markovski – grazie a due liberi di Bibbins a 6” dalla fine.