Barcellona Virtus, l’ultima partita di Eurolega: dove vederla in tv

Barcellona (Spagna) 10 aprile 2025 - Ultima sfida continentale e appuntamento con il management di Eurolega per la Virtus. Sarà un venerdì campale quello che attende la società bianconera. Da una parte c’è l’ultimo appuntamento che attende al Palau Blaugrana la formazione di Dusko Ivanovic, dall’altra quello che vedrà la dirigenza bianconera incontrare, in vista di un possibile accordo triennale, appunto il managent dell’Eurolega, in un tavolo forse ancora più importante per il presente e il futuro della Virtus.

In campo invece la squadra cercherà di chiudere nel migliore dei modi la sua avventura europea. “Domani giocheremo l’ultima partita di questa Eurolega, dove quest’anno non abbiamo fatto un buon lavoro, perdendo la possibilità di raggiungere buoni risultati - conferma coach Ivanovic -. Domani abbiamo l’ultima chance per fare bene, provando a conquistare una vittoria. Giocheremo contro una squadra che sta giocando davvero bene, in maniera veloce e in fiducia e avremo la possibilità di disputare una gara che per loro sarà cruciale”.

Virtus che proverà quindi a mettere in scacco un Barcellona ancora in corsa per un posto diretto ai playoff, in caso di vittoria e di risultati concomitanti, per non pesare ai play-in.

“La partita di domani, nonostante la classifica - conferma Momo Diouf - sarà una partita tosta dal punto di vista fisico ma anche mentale perché vogliamo concludere la stagione di Eurolega in maniera positiva e sfruttare ciò per tuffarci poi nel campionato con fiducia ed energia.” Arbitri - Direzione di gara affidata a LOTTERMOSER, ZAMOJSKI e PEERANDI. Radio & Tv - Diretta su Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno.