Virtus: Shengelia e Hackett brillano, Cordinier e Belinelli sottotono

Cordinier 5 (in 12’ 1/3 da due, una recuperata, 3 perse, un assist). Prestazione sottotono. Sembra essere a corto di energia e Ivanovic lo tiene a lungo in panchina.

Belinelli 5 (in 11’ 0/3 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi). Serata di assoluto riposo per lui. Entra a partita in corso, si vede poco o nulla e allora nei momenti caldi della stagione resta seduto.

Pajola 5,5 (in 18’ 0/4 da due, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist, 2 stoppate subite). Non una gran prova per lui, che sbaglia al tiro, ma soprattutto non sempre riesce a mettere in ritmo i compagni.

Clyburn 6 (in 28’ 3/8 da due, 0/5 da tre, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 4 assist, 2 stoppate). Una prova positiva, anche se non ha incantato, sbagliando troppo al tiro.

Shengelia 8 (in 35’ 7/9 da due, 1/1 da tre, 4/4 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 recuperate, 5 perse, 6 assist, una stoppata subita). Il migliore. All’inizio tiene in vantaggio i bianconeri, alla fine fa tante cose, anche meno visibili per portare alla vittoria di una solida Virtus.

Hackett 7,5 (in 29’ 4/4 da due, 1/5 da tre, 5/5 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist). Ottima prova in attacco e in difesa. Sparacchia un po’ dalla lunga distanza, ma è decisivo con punti e assist.

Morgan 6,5 (in 27’ 1/2 da due, 3/8 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Discreto inizio dalla lunga distanza, si spegne un po’.

Polonara 5 (in 11’ 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Sottotono. Non riesce a dare un contributo.

Diouf 5,5 (in 7’ 1/1 da due, un rimbalzo). Primo quarto con gran bella schiacciata, poi finisce in panchina e Ivanovic non lo chiama più in campo.

Zizic 7 (in 17’ 5/7 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist, una stoppata data e una subita). Ottima prestazione. In attacco fa sentire il suo peso. A inizio terza frazione è determinante con quattro canestri che lanciano la Virtus.

Akele 5,5 (in 5’ 0/1 da tre, 0/2 ai liberi, un rimbalzo). Prestazione anonima: non riesce a incidere.

Filippo Mazzoni