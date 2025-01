Basket, Serie A, al via il girone di ritorno: le gare della 16^ giornata e dove vederle

Bologna, 18 gennaio 2025 – Il campionato di Serie A di basket, dopo l’ennesima settimana ricca di impegni delle coppe europee, è pronto a voltare pagina e cominciare di ritorno: con ben due anticipi, partirà infatti quest’oggi la 16^ giornata – la prima del girone di ritorno – che si giocherà su tre giorni e si chiuderà di conseguenza lunedì sera. La palla a due della prima sfida del turno si alzerà alle ore 20 quando al PalaBigi di Reggio e Emilia si affronteranno, in un match tutto a tinte biancorosse (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN), l’Unahotels padrona di casa – che in settimana ha conquistato le Top 16 di Basketball Champions League – e la Pallacanestro Trieste, che vinto 6 dei 9 precedenti della sfida e ha uno score di quattro successi negli ultimi cinque incontri di campionato. Mezz’ora più tardi, alle 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2) alla “Il T Quotidiano Arena”, andrà in scena il derby del triveneto tra la Dolomiti Energia Trentino e Nutribullet Treviso: dopo un ottimo inizio di campionato, i bianconeri, stanno vivendo un momento di flessione anche se in settimana hanno ottenuto un successo importante in Eurocup battendo Ulm 86-71. Arriva invece al match dopo il ko al fotofinish contro Varese la Nutribullet Treviso. In forse da una parte Zukauskas e dall’altra Olisevicius.

Le gare di domenica 19 e lunedì 20 gennaio

Mezzogiorno di fuoco, invece, per Basket Napoli e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che riapriranno la giornata domani, domenica 19 gennaio. Una sfida delle ore 12 che sarà trasmessa in diretta su DAZN e che avrà un’altissima posta in palio per entrambe le squadre. I partenopei, dopo il secondo successo della stagione, cercano continuità per risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica e in settimana hanno rilasciato Malik Newman, che ha lasciato Napoli dopo sole cinque gare disputata. Settimana importante anche per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che, dopo aver chiuso la sua avventura in FIBA Europe Cup con il ko contro Bilbao, ha esonerato coach Nenad Markovic affidando la squadra al vice Massimo Bulleri. Alle 17 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN), ci sarà invece la supersfida del Taliercio tra l’Umana Reyer Venezia – che ha visto interrompersi una striscia positiva con il ko contro il Cluj – e l’EA7 Emporio Armani Milano, battuta dal Partizan in Eurolega. Alle 17.45 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) la Givova Scafati – alla ricerca del primo sigillo dell’era Ramondino – ospiterà alla Beta Ricambi Arena i Trapani Shark secondi in classifica, mentre alle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX), andrà in scena l’altro match di cartello del turno, quello tra la Germani Brescia – che battendo Trento ha conquistato la vetta della classifica in solitaria – e la Bertram Derthona Tortona, galvanizzata dall’aver raggiunto per la prima volta nella sua storia le top 16 di Basketball Champions League ec pronta a riscattare il ko contro Napoli. La giornata si chiuderà poi con la sfida in zona salvezza in programma alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) tra l’Estra Pistoia e la Openjobmetis Varese e il match in programma lunedì 20 gennaio alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la Virtus Segafredo Bologna – che ha sbancato Monaco di Baviera in Eurolega – e Vanoli Basket Cremona, alla ricerca di punti salvezza.