Basket, Serie A: al via i playoff. Orari e dove vedere le gare 1

Bologna, 10 maggio 2024 – Dopo una breve pausa durata meno di una settimana, si alza il sipario sui playoff del campionato di Serie A di basket. Questa sera, sabato 11 maggio, inizieranno infatti i quarti di finale che al pari delle semifinali e – da quest’anno – della finale si giocheranno al meglio delle cinque gare. La prima palla a due si alzerà alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e DAZN) al Taliercio di Mestre dove i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia sfideranno la Unahotels Reggio Emilia, in un quarto di finale che si preannuncia forse il più equilibrato e con maggiori possibilità di arrivare alla bella: i lagunari sono alla nona apparizione consecutiva in post-season di fila e sono stati protagonisti di una stagione più che positiva grazie anche al contributo dello straripante Rayjon Tucker e a innesti di spessore come quello di Kabengele e Wiltjer. Reggio punta invece a sorprendere ancora affidandosi alle sue certezze Galloway, Black – arrivato a stagione in corso per sostituire Hervey –, Smith e Weber (questi ultimi sembrano aver recuperato dai recenti infortuni), ma anche al classe 2005 Mouhamed Faye, lungo rivelazione del campionato. Alle ore 20.45 (diretta su DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), invece, toccherà a gara 1 del quarto di finale tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Tortona che per la terza volta in epoca recente si ritrovano di fronte ai playoff: i bianconeri arrivano all’appuntamento dopo una stagione che li ha visti a lungo protagonisti anche in Eurolega e hanno piazzato la zampata vincente chiudendo in testa la regular season e assicurandosi quindi il vantaggio del fattore campo fino a un’ipotetica finale. A questo vantaggio si aggiunge un roster lungo e completo in cui spiccano campioni del calibro di Belinelli, Hackett, Shengfelia, Cordinier e Lundberg – solo per citarne alcuni – che possono fare la differenza in qualsiasi momento e rendono Bologna la principale antagonista di Milano. Tortona non ha però alcuna voglia di ammainare le vele anzitempo e punta a chiudere in crescendo un’annata iniziata in sordina e raddrizzatasi dopo l’avvicendamento in panchina tra Marco Ramondino e Walter De Raffaele, ma anche grazie a innesti di assoluto valore come Ross e Kamagate. Domani, domenica 12 maggio, si completerà poi il quadro delle gare 1: alle ore 18 (gara in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) inizierà la serie tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trentino. L’Olimpia, che si è resa protagonista di una stagione chiaroscurale – soprattutto in Eurolega –, avara sin di soddisfazioni e in cui il fatidico click non sembra essere scattato vuole assolutamente chiudere l’annata con un importante colpo di coda e per farlo si affida ad un roster sconfinato sul piano di lunghezza e talento, a cui è stato poche settimane fa aggiunto Denzel Valentine, che ha perlò un po’ stentato ad entrare nel sistema di Messina e quindi potrebbe restare ai margini di una rotazione che comprende dieci giocatori stranieri ma con sei inseribili a referto. Trento cercherà invece di rompere le uova nel paniere biancorosso e per provarci hai playoff ha inserito una pedina di assoluto valore come l’ex Cremona e Baskonia Daulton Hommes, che andrà a sopperire a un’assenza pesante come quella di Grazulis che a lungo è stato fondamentale per i bianconeri. Il quadro delle gare 1 dei quarti di finale si completerà poi con la sfida delle 20.45 (diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX) tra la Germani Brescia, che quest’anno è stata a lungo in testa alla classifica prima di essere sorpassata sul rettilineo finale da Virtus e Olimpia, e l’Estra Pistoia, vera e propria Cenerentola di questi playoff. I lombardi fanno del sistema di gioco e del roster collaudato i loro punto di forza, mentre Pistoia si affida al fattore sorpresa e alla qualità del terzetto composto da Willis, Moore e Ogbeide per cercare di prolungare il più possibile la sua cavalcata da sogno che l’ha vista approdare anche alle Final Four di Coppa Italia.

Orari e dove vedere le gare 1 playoff

Umana Reyer Venezia – Unahotels Reggio Emilia (sabato 11 maggio alle ore 20 con diretta su DAZN ed Eurosport 1) Virtus Segafredo Bologna – Bertram Dertona Tortona (sabato 11 maggio alle ore 20.45 con diretta su DAZN e DMAX) EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino (domenica 12 maggio alle ore 18 con diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 1) Germani Brescia – Estra Pistoia (domenica 12 maggio alle 20.45 con diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 1).