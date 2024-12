Non si arresta la crisi di Pistoia. Altro finale amaro, vince Brescia

GERMANI BRESCIA90ESTRA PISTOIA83

BRESCIA Bilan 14, Ferrero, Dowe 13, Della Valle 20, Ndour 8, Burnell 8, Ivanovic 13, Mobio 3, Rivers 9, Cournoooh 2, Tonelli ne, Pollini ne. All. Poeta

PISTOIA Christon 19, G. Della Rosa, Anumba, Paschall 8, Rowan 2, Kemp 15, Forrest 27, Saccaggi 2, Silins 10, Benetti ne, Boglio ne, Pinelli ne. All. T. Della Rosa

ARBITRI Grigioni, Perciavalle, Dori

NOTE Parziali: 29-14; 51-41; 75-65. Tiri da due Bs 23/39, Pt 24/49. Da tre Bs 7/28, Pt 7/17

BRESCIAUn altro finale fatale per Pistoia che con una partita tutta cuore e orgoglio, dopo essere stata sotto praticamente per tutta la gara, negli ultimi minuti era riuscita a ribaltare il match andando anche in vantaggio. Ma Brescia, che nell’ultimo periodo era stata bloccata segnando un solo punto in 7 minuti, ha trovato lo spunto vincente proprio sulla linea del traguardo. E così sono sette le sconfitte di fila per l’Estra, per l’occasione guidata in panchina da Tommaso Della Rosa. Pistoia parte bene con un parziale di 2-8 dopo 3 minuti ma è un fuoco di paglia perché da lì i biancorossi si piantano e Brescia alzando il ritmo in difesa ed in attacco piazza un break di 19-2 in 5 minuti e si porta sopra di 11 (21-10). L’Estra ha una nuova fiammata all’inizio del secondo periodo grazie ad un parziale di 8-0 targato Forrest che con due triple pesanti riporta i suoi e meno 7 (29-22) ma com’era successo nel primo quarto Brescia in un amen rimette le cose a posto con un contro break di 7-0 torna sul più 14 (36-22) con la coppia Della Valle-Bilan sugli scudi coadiuvati da Ivanovic in grande spolvero.

I biancorossi continuano ad andare a fiammate anche nel terzo periodo ma almeno all’inizio non producono grandi risultati. Brescia alza il ritmo e vola a più 14 (57-43) e quando sembra che Pistoia possa cedere ci pensa ancora una volta Forrest a tenere a galla i suoi con Christon che prova a dargli una mano. Lo sforzo di Pistoia produce un meno 6 a poco più di un minuto dalla fine (66-60) grazie ad una grande voglia di non mollare di un centimetro. Ci pensa però come sempre Della Valle a sistemare tutto dispensando lezioni di basket e riportando Brescia a più 10 (75-65). L’Estra non ci sta e con grande orgoglio e soprattutto con una difesa che si fa sentire e con un Forrest formato monstre nell’ultimo quarto torna decisamente in partita e con un parziale di 12-1 si porta in vantaggio 76-77 a 3 minuti dalla sirena. Bilan con una tripla regala di nuovo il vantaggio a Brescia (80-77) ma prima Forrest e poi Paschall riportano di nuovo avanti Pistoia (80-81). Fuori Bilan per falli ci pensa Ivanovic a ergersi a protagonista mettendo a segno 5 punti di fila mandando Brescia a più 4 (85-81). Pistoia non trova fortuna nei secondi finale e allora Della Valle dalla lunetta di fatto scrive la parola fine sulla partita.

Maurizio Innocenti