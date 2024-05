Basket. Sisas Perugia, trasferta amara. Il primo atto lo vince Salerno

SALERNO BASKET

71

SISAS PERUGIA

55

SALERNO BASKET: Oliveira 24, Valerio 2, Orchi 7, Scala, De Mitri 5, Tagliaferri ne, Esposito ne, D’Amico ne, Takrou 3, Virgilio, Silatsa 30, Scolpini. All.: Visnjic.

PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 7, Bartholomew 9, Olajide 2, Soli 6, Pollini 8, Aquinardi, Cragnolino 13, Falkowska 10, Cernicchi ne, Manganello, Vescovi. All.: Posti, ass. Nicolini.

Parziali: 18-12, 25-17, 14-12, 14-14.

SALERNO - L’andata della semifinale che vale l’A2 se l’aggiudica Salerno. La Sisas Pallacanestro Perugia adesso sarà chiamata a battere le campane sabato 1 giugno nella gara di ritorno in programma alle ore 19,30 al PalaPellini. Salerno, capolista indiscussa del concentramento campano, ha dimostrato tutta la sua forza chiudendo avanti i primi tre quarti con Oliveira e Silatsa mattatrici indiscusse con 24 e 30 punti. Le ragazze di coach Posti sono riuscite a tirare fuori un 14 pari solo nell’ultimo quarto. Quanto basta però per continuare a credere che la missione è possibile. Best scorer in casa biancorossa la grande ex Lucila Cragnolino con i suoi 13 punti. "Dobbiamo rispettarle di meno – sottolinea coach Posti – nel senso che nei primi due quarti abbiamo avuto troppo rispetto e troppa paura. Poi abbiamo iniziato a giocare ed è dagli ultimi due quarti che dobbiamo ripartire. É dura, l’abbiamo visto, ma non è impossibile. Possiamo arrivare in finale ma per farlo abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico".