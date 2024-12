Nba, LeBron James: "Potrei continuare altri cinque-sette anni. Ma non lo farò"

Milano, 31 dicembre 2024 - "Quando mi ritirerò non sarà perché non sarò più in grado di giocare ad alto livello. A essere onesti, se davvero lo volessi, potrei continuare probabilmente per altri cinque-sette anni. Se davvero lo volessi. Ma non è una cosa che voglio fare". Firmato LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers ha appena compiuto 40 anni, ma ancora si sente eccome in grado di fare la differenza. D'altronde, i numeri stagionali sono dalla sua parte: alla sua 22esima annata in Nba, il fenomeno ex Cleveland e Miami sta viaggiando ad una media di 23.5 punti, 8 rimbalzi e 9 assist a partita. L'obiettivo è quello di trascinare i gialloviola in una buona posizione nella griglia playoff e poi prova a spingere i suoi il più lontano possibile nella post season.

Futuro a LA

Nell'estate prossima, LeBron poi dovrà ragionare sul suo futuro. Nei mesi passati ha firmato un contratto da 1+1: il che significa che avrà l'occasione di uscire dall'accordo nel 2025. Ma la sua volontà pare quella di non muoversi da Los Angeles. "Quello è il piano, mi piacerebbe finire la carriera qui - le parole di James, riportate da Sky Sport - Sono venuto a Los Angeles per giocare l’ultima parte della mia carriera. Ma non sono stupido, conosco il business della pallacanestro. Credo però che il mio rapporto con questa organizzazione parli da solo e spero di non andare da nessun’altra parte prima che la mia carriera sia finita".

Titolo possibile?

Questo nonostante il miglior marcatore della storia della lega non creda di avere, almeno in questa stagione, una squadra capace di lottare per il titolo. "In questo momento - sottolinea LeBron - siamo una buonissima squadra e abbiamo la possibilità di competere con chiunque. Ma siamo al massimo livello? Possiamo vincere il titolo ora come ora? No, non credo. Ma è un bene perché significa che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Ma non credo che sarà questo a determinare quanto ancora rimarrò in campo, perché non cambierebbe la mia carriera in un senso o nell’altro. Se potrei avrei un ripensamento dopo il ritiro? Sono assolutamente certo che il gioco mi mancherà quando mi ritirerò, ma non tornerò indietro. Questo non succederà".

