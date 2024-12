Nba, Cleveland inarrestabile. Jokic ed Embiid protagonisti

Milano, 31 dicembre 2024 - Neanche Golden State riesce a frenare la corsa di Cleveland. I Cavaliers si impongono sul parquet degli Warriors con il punteggio di 113-95 e ottengono la 28esima vittoria stagionale, confermandosi la franchigia con il miglior record della lega. Lo strappo decisivo arriva nella terza frazione, quando gli ospiti accumulano 20 punti di vantaggio e mettono al sicuro il successo, trascinati dalla coppia formata da Garland e Mitchell, che combinano per 48 punti. Dall'altra parte serata negativa per Curry, che chiude con soli 11 punti, tirando 3/11 dalla lunga distanza. Inutili per i padroni di casa le doppie doppie di Jackson-Davis (16 punti e altrettanti rimbalzi) e di Kuminga (18 punti e 10 rimbalzi). Continua a volare nella Eastern Conference anche New York, che sul campo dei Washington Wizards ottiene l'ottava affermazione consecutiva. Il match va in archivio con il risultato di 126-106. A guidare i Knicks sono sopratutto Towns, autore di 32 punti, e Hart, che fa registrare una tripla doppia da 23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

Jokic ed Embiid super

Vittoria "on the road" pure per i Denver Nuggets, che festeggia per 132-121 a Utah. Jokic è monumentale: il serbo firma una tripla doppia da 36 punti, 22 rimbalzi e 11 assist. Stesso discorso per Westbrook che, con 16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, 7/7 al tiro, 2/2 ai liberi e zero palle perse, raggiunge Domantas Sabonis e lo stesso Jokic come unici giocatori capaci di realizzare una tripla doppia senza errori al tiro e senza palle perse. Ai Jazz non bastano le prestazioni di Clarkson e Sexton, che terminano la gara rispettivamente a quota 24 e 22. Devastante anche l'impatto di Embiid, che rifila ai malcapitati Portland Trail Blazers 37 punti e i suoi Philadelphia 76ers si aggiudicano la sfida per 125-103.

Gli altri risultati

Dallas cade a Sacramento. I Kings interrompono la striscia di sei ko di fila sconfiggendo i texani per 110-100. Fondamentali Fox, che sigla 33 punti, e Sabonis, in doppia doppia con 17 punti e 16 rimbalzi. Senza Doncic e Irving, sono Dinwiddie e Washington gli ultimi ad arrendersi in casa Mavs: il primo segna 30 punti, mentre il secondo ne aggiunge 27. I Clippers stendono in volata i New Orleans Pelicans per 116-113. La franchigia di Los Angeles viene condotta al successo esterno da Powell (35 punti), Harden (27 punti) e Zubac (20 punti e 16 rimbalzi), che rendono vane la prova da 33 di McCollum e la tripla doppia da 13 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist di Murray. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione all'overtime dei Chicago Bulls, che espugnano per 115-108 il campo degli Charlotte Hornets.

