Virtus, effetto Shengelia. Lo stop del georgiano ha dato la scossa al team

La Virtus di Dusko Ivanovic chiude il 2024 con due vittorie consecutive tra Eurolega e campionato e per quello che si è visto nelle ultime settimane la squadra sta trovando la sua identità. Lo stop di Toko Shengelia – il lungo dovrebbe rientrare il 10 gennaio nella gara casalinga contro il Baskonia – ha avuto l’effetto di mettere con le spalle al muro gli altri giocatori che potenzialmente possono essere dei punti di riferimento e tutti hanno risposto uscendo da quel pantano delle contraddizioni in cui erano sprofondati.

Grazie a una gestione diversa delle rotazioni e un identico atteggiamento nei confronti di chi commette un errore il coach montenegrino ha messo ogni elemento del roster in fiducia e a quel punto ha potuto chiedere a ognuno di fare uno sforzo in più in difesa. Il risultato è che una formazione dal notevole talento offensivo si spende in maniera efficace quando deve contenere il gioco avversario e se questa dinamica verrà consolidata partita dopo partita allora la V nera sarà arrivata alla svolta.

La situazione in Eurolega è ampiamente compressa con i bianconeri che venerdì vanno ad Atene nella tana del Panathinakos e solo l’aritmetica tiene vive le speranze di raggiungere quel decimo posto che vale l’ingresso nei play-in mentre in serie A le cose vanno in maniera leggermente diversa.

Domenica la Segafredo è attesa a Reggio Emilia, ma il dato più importante è che grazie alla vittoria con Scafati è certa di partecipare alla final eight di Coppa Italia che si disputerà a Torino dal 12 al 16 febbraio.

La conquista di questo trofeo è uno degli obiettivi, per cui in un’agenda piena di impegni non sarebbe così sbagliato gestire le energie in modo tale da arrivare nel migliore dei modi a questo appuntamento. Vincendo al PalaBigi il quarto posto al termine del girone d’andata sarebbe messo in cassaforte, mentre per salire di un altro gradino bisognerebbe guardare a quello che combinerà Trapani.

Nel frattempo il club ha aperto le biglietterie per le gare contro Baskonia (10 gennaio), Napoli (12), Cremona (20), Monaco (23) e Venezia (2 febbraio).

Per quanto riguarda le tre gare di serie A è disponibile un pacchetto speciale con un prezzo dedicato. Si tratta del pacchetto ’Fondazione Rizzoli’ che ha lo scopo di devolvere un terzo del ricavato per sostenere il ’Fondo Do.P.O.’, che finanzia l’acquisto di protesi altamente tecnologiche per pazienti che hanno subito gravi amputazioni.