Virtus Bologna: Zizic brilla con 17 punti, Morgan e Diouf decisivi

Cordinier 7 (in 25’ 2/6 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, 7 assist) Prestazione a 360 gradi per lui che difende, segna con discreta continuità e smazza un bel numero di assist, mettendosi al servizio della squadra.

Holiday 6 (in 19’ 1/1 da due, 0/4 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist) Partecipa marginalmente alla festa bianconera, ma al di là dei 2 punti messi a segno nel finale, si conferma reattivo.

Belinelli 6,5 (in 15’ 1/3 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse) Positiva prestazione per lui che gioca poco, ma che contribuisce nel primo tempo ad ampliare il divario.

Pajola 7 (in 18’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, 5 assist) Ivanovic lo fa a lungo riposare, quando è in campo si vede e mette a segno anche una bella tripla, non proprio la specialità della casa.

Clyburn 6,5 (in 17’ 3/6 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist) Buona prestazione per lui che in attacco si conferma sempre un fattore importante.

Hackett 6,5 (in 20’ 0/1 da due, 2/3 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist) Parte titolare e alla solita difesa aggiunge due gran belle triple confermandosi in netta ripresa.

Morgan 7,5 (in 19’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 6/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist) Sembra proprio aver trovato la sua dimensione. Da guardia più che da playmaker con il suo tiro fa davvero male.

Polonara 7 (in 17’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 3 recuperate, una persa) Energia pura e punti per lui che parte in quintetto e dà grande contributo alla squadra. Tre recuperi nel primo quarto confermano la buona serata.

Diouf 7,5 (in 18’ 3/7 da due, 5/6 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, un assist) Punti e rimbalzi dando un eccellente apporto sottocanestro.

Zizic 8 (in 18’ 8/9 da due,1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa) L’uomo mascherato spicca per la sua eccellente prestazione offensiva. I 17 punti finale confermano la sua grande giornata, ma si mette in evidenza come fattore anche in difesa.

Akele 6,5 (in 14’ 1/2 da due, 3 rimbalzi, 2 assist) Prestazione positiva, senza strafare.

