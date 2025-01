La Fortitudo aspetta la capolista. Mian: "Banco di prova importante"

Vigilia di campionato per la Fortitudo. Domani la formazione di Attilio Caja scenderà in campo al PalaDozza per affrontare nella prima sfida del 2025 e ultimo confronto del girone di andata, la capolista Udine.

Nel match che vede i due Alibegovic l’uno di fronte all’altro, papa Teo vicepresidente della Effe, Mirza capitano dei friulani, Matteo Fantinelli e compagni cercano riscatto dopo il ko di Pesaro. Uno degli ex è Fabio Mian, intervistato a Bfv Live su canale 88.

"Affrontiamo la prima della classe, una squadra lunga creata, come noi, per arrivare fino in fondo e vincere – sottolinea il friulano –. Abbiamo posizioni in classifica diverse, Udine ha avuto un cammino più pulito, ecco così che sarà un banco di prova importante".

Fortitudo che nonostante Pesaro è in un buon momento. "Le ultime partite hanno messo in mostra un trend positivo, da quando è iniziato il nostro nuovo percorso siamo 5-2 – conferma Mian –. Potevamo essere messi meglio, ma il lavoro che facciamo e il recupero degli infortunati ci fa pensare a un girone di ritorno in cui cercheremo di scalare posizioni".

Mian conosce bene Caja per averlo avuto a Scafati: "So quali sono le sue richieste: chiede organizzazione e di entrare nel suo sistema. Dobbiamo metabolizzarlo e avvicinarci alla perfezione. Vencato? E’ un giocatore di livello, era abituato a fare il titolare qui si dividerà il ruolo con Fantinelli".

Poi Mian parla dell’approccio con la Effe e delle prospettive.

"In Fortitudo mi trovo molto bene. Il nostro obiettivo è la seria A, poi ci sono le variabili che possono indicare, ma se stiamo tutti bene possiamo dire la nostra in un campionato dove tutte le partite contano. La favorita per la promozione diretta? Direi Cantù".

Infine Mian parla di cosa non sia andato con Cagnardi in panchina. "Ci sono molti fattori che decidono quando le annate vanno o non vanno bene, Cagnardi ha lasciatoun bel ricordo e anche un trofeo come la Supercoppa".

La sfida contro Cremona sarà anticipata a sabato 11 gennaio per evitare la concomitanza di Bologna-Roma.