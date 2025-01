Serie a2. Urania contro Cento per tenersi i playoff

Diciannovesima giornata e prima del 2025 in programma domani: tutti in campo alle ore 18. L’Urania ospita Cento per dare una svolta alla propria classifica: i milanesi sono al momento al settimo posto, ossia l’ultimo buono per i playoff. Ma a 22 punti ci sono anche Forlì (quinta), Rieti (sesta) e Verona (ottava, zona play-in). La squadra dell’ex Olimpia Alessandro Gentile (nella foto) ha chiuso il 2024 tra alti e bassi: tra fine ottobre e fine novembre un mese fatto di sei vittorie consecutive. Poi, in altrettante gare, poker di sconfitte (una ai supplementari) e solo due successi (uno ai supplementari) per la frenata in classifica. Tra le altre lombarde in campo la JuVi Cremona che ospita Rimini, Orzinuovi che riceve Avellino, Vigevano, sempre in casa, contro Torino. R.S.