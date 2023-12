Bronny James può tornare in campo dopo l’arresto cardiaco, rinasce il sogno di giocare in Nba col padre LeBron

Los Angeles, 1 dicembre 2023 – Bronny James, 19enne figlio della star dei Los Angeles Lakers LeBron James, è stato autorizzato dai medici a tornare a giocare a basket quattro mesi dopo aver subito un arresto cardiaco durante un allenamento con la sua squadra di College, l'Usc (University of Southern California). Dovrebbe quindi fare presto il suo atteso debutto nel campionato Ncaa.

Un portavoce della famiglia ha dichiarato ieri che Bronny sarà sottoposto a una valutazione finale con lo staff questa settimana per avere il via libera definitivo e riprendere gli allenamenti con la squadra.

"Non so quando sarà a disposizione", ha spiegato l'allenatore Andy Enfield dopo la vittoria contro Eastern Washington mercoledì. "Non è solo una mia decisione". James non ha partecipato al riscaldamento pre-partita e si è unito ai suoi compagni di squadra, sedendosi in panchina, solo alla fine del primo tempo. I Trojans (5-2 in stagione finora) giocheranno sabato a Las Vegas contro l'università di Gonzaga. La prossima partita in casa è il 10 dicembre contro Long Beach State. Una di queste partite potrebbe sancire il debutto del primogenito di LeBron. La stella dei Lakers, che tra un mese compirà 39 anni, ha affermato che vorrebbe giocare nella Nba con il figlio prima di ritirarsi.

Bronny avrebbe dovuto dichiararsi al draft Nba del 2024 ma il problema al cuore sembrava aver dato una brusca frenata ai suoi progetti. Il ritorno sul parquet riaccende però la speranza di vedere padre e figlio vestire la stessa maglia in campo, celebrando un vero passaggio di consegne.