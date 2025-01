Buio pesto per l’Estra a Trapani -44: una debacle senza appello

TRAPANI SHARK 104 ESTRA PISTOIA 60

TRAPANI Eboua 3, Notae 3, Horton 13, Robinson 9, Rossato 4, Alibegovic 17, Galloway 15, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura 4, Gentile 4, Brown 8. All. Repesa

PISTOIA Benetti 5, Christon 2, Della Rosa 10, Paschall 2, Rowan 10, Cooke 6, Forrest 14, Boglio 2, Saccaggi 3, Silins 6, Anumba ne, Pinelli ne. All. Okorn

ARBITRI Sahin, Galasso, Dionisi

NOTE Parziali: 24-14; 57-30; 82-46. Da due Trapani 20/30, Pistoia 11/30. Da tre Trapani 15/32, Pistoia 11/38. Liberi Trapani 19/29, Pistoia 5/6

PISTOIA Storia di una partita mai nata. Contro Trapani l’Estra tocca il punto più basso della stagione sia a livello di prestazione che di punteggio. Trapani è nettamente superiore a Pistoia e su questo non ci sono dubbi, ma questo non è sufficiente per spiegare il primo tempo giocato – se così si può dire – dall’Estra. D’accordo che contenere i giocatori di Trapani è un’impresa difficile ma ciò non giustifica il fatto di non provarci neppure a rendergli la vita un po’ meno agevole. Pistoia fa acqua da tutte le parti sia in difesa che in attacco e resiste solo un paio di minuti (4-3 con una tripla di Saccaggi) da lì in avanti è un tracollo totale. Meno 10 alla fine del primo quarto (24-14), meno 22 dopo 6’ dall’inizio del secondo periodo con un parziale di 15-3 che fa segnare il più 22 per gli Shark (39-17).

Per Pistoia è notte fonda, lo svantaggio sale a meno 26 a 4’ dall’intervallo (45-19) e solo 5 punti realizzati dai biancorossi. Gli unici che provano a tentare qualcosa sono Forrest e capitan Della Rosa, il resto è buio pesto. Si va negli spogliatoi con l’Estra sotto di 27 punti (57-30) e la sensazione di una squadra svuotata oltre ad una partita che non ha più niente da dire.

Il terzo periodo è un patimento per i biancorossi che scivolano sempre più in basso anche perché Trapani non molla di un centimetro mantenendo altissima l’attenzione e l’intensità sia in difesa che in attacco. A 4’ dall’ultima pausa sprofonda nel baratro toccando il meno 45 (78-33) subendo un parziale di 21-3 terrificante. Il campo ha emesso il suo verdetto ormai da tempo e c’è poco da commentare se non sperare che Pistoia riesca almeno a salvare il salvabile ovvero evitare di battere un altro record negativo, quello della sconfitta più pesante nella storia del Pistoia Basket, il meno 48 arrivato nella gara contro Reggio Emilia nella stagione 2017/2018 finita 90-42 per gli emiliani. L’Estra almeno in questo ci riesce incassando alla fine un meno 44 che segna la seconda sconfitta più pesante nella storia del club. Ma la consolazione non è nemmeno magra, semplicemente non c’è. Specie guardando al successo di Napoli, che ha agganciato Pistoia a quota otto.

Maurizio Innocenti