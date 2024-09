Carpegna prosciutto, pianeta giovani. Niente derby con la Stamura. Ecco i nuovi gironi dell’Under 19

Con la diramazione dei gironi del campionato under 19 Eccellenza, sono stati delineati tutti i gironi eccellenza che vedranno impegnate le principali formazioni giovanili pesaresi. Partendo dall’under 19 Eccellenza, la novità è che Carpegna Prosciutto e Stamura Ancona (foto) non saranno nello stesso girone, e perciò non si assisterà al derby sempre molto sentito, almeno nella prima fase interregionale. La formazione biancorossa allenata da coach Luminati, quest’anno formata dai ragazzi delle annate 2006-207, è stata inserita nel girone 6 gestito dal comitato regionale della Toscana, insieme alle formazioni toscane ed emiliane, mentre la formazione anconetana se la vedrà con le società laziali ed abruzzesi. Nonostante il calendario sia ancora da stilare, la prima giornata è prevista per lunedì 7 ottobre. Già diramato invece il calendario provvisorio dei due gironi del campionato under 17 eccellenza, torneo che vede incluse ben cinque società pesaresi iscritte: il girone A con la Carpegna Prosciutto, i Proca Gators e il Bramante, mentre Basket Giovane e Italservice Loreto sono state inserite nel girone B insieme alla Stamura Ancona. La prima giornata è prevista nel primo weekend di ottobre, con subito in programma il primo derby stagionale tra VL e Gators domenica 6 ottobre.

È invece prevista per una settimana più tardi la giornata inaugurale dell’under 15 eccellenza, annata 2010, che vedrà la Victoria Libertas impegnata in casa contro Montegranaro e l’altra pesarese Italservice Loreto contro Metauro Basket. Le undici squadre iscritte si sfideranno nel girone di qualificazione per ventidue giornate totali fino a metà aprile, con le prime classificate che accederanno agli spareggi/fasi interregionali mentre le rimanenti si sfideranno nella Coppa regionale.

Leonardo Selvatici