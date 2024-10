Chieti-Pielle Livorno 79-73, non basta un ottimo Leonzio. Secondo ko consecutivo per i livornesi

Chieti, 16 ottobre 2024 – Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Pielle, che cade per 79-73 nella ostica trasferta di Chieti. Una partita caratterizzata dalla differenza pesante nella percentuale da 3 punti, con gli abruzzesi capaci di chiudere con uno spaziale 16/30, mentre i bianco-blu hanno realizzato solo 7 triple su 20 tentativi. Miglior realizzatore il solito Ennio Leonzio con 18 punti, ma l’MVP del match è stato senza dubbio Bechi, autore di 15 punti e dei canestri decisivi per la vittoria. La partita è cominciata con un primo tempo pessimo per la Pielle, chiuso con soli 10 punti e con un pesantissimo -12.

L’inizio del secondo quarto faceva prevedere una disfatta, con Chieti che scappa sul + 19, da quel momento cambia qualcosa negli uomini di Campanella, che iniziano a segnare da 3 e tornano a -8 a metà gara. Il terzo quarto sorride ancora ai labronici, che dopo essere tornati a -10 chiudono ad un solo possesso di svantaggio (60-57). L’ultimo quarto è equilibrato, con un continuo scambio di colpi tra le squadre senza che la Pielle trovi mai il sorpasso. Negli ultimi minuti i biancoblu hanno varie occasioni per agganciare i rivali, ma la stanchezza dovuta anche al fatto di giocare in otto per l’assenza forzata di Donzelli non permette loro di agganciare la vittoria