Virtus, beffa nel finale: vittoria del Fenerbahce

Bologna, 20 novembre 2024 - Il Fenerbahce beffa in un finale punto a punto una Virtus grintosa, Alla sua ultima sfida all’Unipol Arena, la formazione di Luca Banchi affronta nel testa-coda di giornata i primi della classe del Fenerbahce. In campo scende una Virtus gagliarda, decisa, vogliosa di fare lo sgambetto alla prima della classe ed a rilanciarsi in classifica, ma che inciampa proprio in dirittura di arrivo. Il solito straordinario Shengelia trova in Zizic un eccellente partner sotto canestro e in Morgan uno stoccatore dall’arco dei tre punti, ma mai come stavolta la differenza la fanno i singoli con Guduric e Hynes-Davis che mettono a segno la vittoria in rimonta dei turchi anche sotto di 10 ad inizio ultima frazione. La Virtus parte col piglio giusto, ma concede troppi palloni extra al Fener che nelle prime 3 azioni offensive prede altrettanti rimbalzi offensivi andando a punire una Virtus che in difesa fatica. Shengelia e uno Zizic particolarmente positivo provano a tenere avanti la Virtus. Nel finale di primo quarto la formazione di Luca Banchi si disunisce e il Fener con 2 triple di fila infila un parziale di 1-10 e si porta avanti 15-20. La sfida rimane sul filo dell’equilibrio con la Virtus che riesce a pareggiare la fisicità del Fenerbahce, con le triple di Morgan e la grinta di un Polonara che non molla mai. Nel secondo quarto si alza il livello dei contatti e si abbassano le percentuali di tiro, con Shengelia assoluto protagonista nella Virtus e con Clyburn che mette a segno i suoi primi due punti a fil di sirena per il 38-37 con cui le squadre vanno all’intervallo. Nella ripresa in attacco la Virtus è tutta Zizic, autore di 9 dei primi 12 punti bianconeri. Clyburn segna il suo secondo canestro al 28’, poi la tripla di Morgan, alla sua terza tripla di giornata vale il +10 58-48 al 28’. Controparziale Fenerbahce di 6-0 e distacco ancora ridotto ai minimi termini. Ad inizio ripresa sono ancora Morgan, quarta tripla e Shengelia a permettere alla Virtus di toccare di nuovo il +10 al 32’ sul 69-59. Shengelia è un baluardo imprescindibile tra i bianconeri che nel finale vedono il Fenerbahce in partita sul 77-77 grazie ai canestri di Guduric e ai 3 liberi di Biberovic a 2’10” dalla fine. Cordinier si fa perdonare il fallo e dall’altra parte segna la tripla del 80-77. Guduric fa 1 su 2, Cordinier viene fermato ad un passo dal canestro e ancora Guduric segnala la tripla dell’80-81 a 29” dalla fine. Palla in mano la Virtus vai ai liberi con Morgan riportandosi avanti 82-81 a 20” dal termine. La tripla di Hynes-Davis vale il +2 Fener a 14.8” dalla fine sull’82-84. Pajola dall’angolo fallisce la tripla della vittoria e a 1.3” dalla fine il fallo Morgan manda i turchi nella lunetta Hynes-Davis per l’82-86 finale, battendo una Virtus a cui è mancato il colpo del ko e che paga carissima l’ondivaga giornata al tiro dalla lunga distanza dove si salvano Shengelia e Morgan ma tutti gli altri naufragano. Prossima sfida giovedì prossimo 28 novembre a Parigi contro i francesi, squadra rivelazione di questo primo scorcio di inizio stagione.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 82 FENERBAHCE ISTANBUL 86 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 2, Clyburn 8, Cordinier 10, Shengelia 23, Zizic 18; Belinelli, Hackett 2, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3, Tucker ne, Grazulis ne. All. Banchi. FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Zagars 2, Hynes-Davis 19, Colson 18, Biberovic 11, Sanli 5; Guduric 21, Melli, Mays, Birch 8, Pierre 2, Mahmutoglu ne, Marjanovic ne. All. Jasikevicius. Arbitri: Perez, Nikolic, Kowalski. Note: parziali 22-23, 38-37, 61-56. Tiri da due: Virtus 19/34; Fenerbahce 19/32. Tiri da tre: 8/29; 13/33. Tiri liberi: 20/29; 9/13. Rimbalzi: 35; 39.