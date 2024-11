Nba, Boston stoppa la corsa di Cleveland. Knecht da sballo, Westbrook nella storia

Milano, 20 novembre 2024 – Si interrompe la striscia da record di Cleveland. Dopo aver cominciato la stagione con 15 successi, i Cavaliers vedono stoppare la loro corsa da Boston, che al TD Garden si impongono con il risultato di 120-117. I padroni di casa vanno avanti di 21 punti nel primo tempo, per poi subire la rimonta degli ospiti, che si rifanno sotto ad un solo possesso di distanza grazie ad un parziale di 22-5. La missione sorpasso però non va a buon fine e così sono i Celtics a festeggiare, trascinati dalla doppia doppia da 33 punti e 12 rimbalzi di Tatum, e dai 39 punti della coppia Horford-White, con il primo dei due a firmare la schiacciata che manda in archivio la pratica. Ai Cavs invece non bastano i 35 punti (di cui 18 nel quarto periodo) di Mitchell e la doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi di Mobley.

Super Knecht guida i Lakers

Uno dei protagonisti della notte Nba è il rookie dei Los Angeles Lakers, Knecht, che contro Utah fa registrare il proprio massimo in carriera. Alla Crypto.com Arena i gialloviola centrano la vittoria per 124-118 e vengono guidati dal loro numero 4, che fa registrare una prova da 37 punti (di cui 21 nel terzo periodo), con 9/12 al tiro da 3. Sugli scudi anche Davis e LeBron James, entrambi a segno con 26 punti, ai quali il primo ci aggiunge 14 rimbalzi e il secondo 12 assist. Dall'altra parte ci sono 22 punti di Markkanen. Nettissima affermazione per i Dallas Mavericks, che beneficiano del rientro di Doncic (26 punti) e distruggono i New Orleans Pelicans per 132-91.

Gli altri risultati

Rialza la testa Denver. Ancora senza Jokic, i Nuggets espugnano il parquet di Memphis per 122-110 con 27 punti di Murray 27, 24 di Porter Jr. e la 200esima tripla doppia in carriera (traguardo mai raggiunto finora da nessuno nella storia della lega) di Westbrook, che chiude con 12 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. I Grizzlies pagano l'assenza di Ja Morant, mentre la doppia doppia di Aldama (28 punti e 11 rimbalzi) risulta insufficiente. Nonostante Wembanyama sia ancora fermo ai box, San Antonio ha la meglio rispetto a Oklahoma City per 110-104. Sono Johnson (22 punti), Barnes (20) e Paul (14 punti e 11 assist) a spingere gli Spurs al successo. Per i Thunder, gli ultimi ad arrendersi sono Gilgeous-Alexander (32 punti) e Jalen Williams (27). Infine, i Brooklyn Nets battono in volata gli Charlotte Hornets per 116-115 grazie soprattutto ai 34 punti di Johnson. Sull'altro fronte Miller mette a referto 29 punti, ma fallisce la tripla che sarebbe valsa l'overtime.