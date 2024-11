Estra, ufficiale Smith. Rimpiazzerà Brajkovic

Tutto come previsto: la firma sul contratto è arrivata e da oggi Andrew Smith è un nuovo giocatore del Pistoia Basket 2000. Rimpiazzerà il partente Luka Brajkovic. Nato il 14 dicembre 1992 a Pompano Beach, Florida, mai come adesso epicentro del basket pistoiese (da lì arrivano anche i vari Maverick Rowan, Michael Forrest e Karlis Silins), 206 centimetri per 100 chilogrammi, ha iniziato la sua carriera negli Stati Uniti al college di Liberty University fino alla stagione 2014/15 chiusa con 9.6 punti e 7.6 rimbalzi in 26.8 minuti di media di utilizzo. Da lì è iniziata la sua avventura in Europa, sbarcando in Olanda al Donar Groningen, squadra con la quale ha giocato sia la Champions League che la Fiba Europe Cup nella stagione 2016/17. Passa poi in Germania, nella seconda lega nazionale, dove difende i colori del Rasta Vechta, dopo gioca due anni in Svezia con lo Jamtland nel 2018/19 e successivamente con la maglia del Sodertalje prima di chiudere quella stagione di nuovo al Groningen, in Olanda. La ripartenza post-Covid lo vede protagonista ancora nella seconda lega tedesca con il Medipolis SC Jena e, nel 2021, torna ancora una volta in Svezia giocando i playoff con il BC Lulea, totalizzando 10.3 punti, 7.9 rimbalzi, 2.2 assist e 2 stoppate di media a partita.

Nell’estate 2022 arriva la chiamata dall’Italia da parte del Basket Kleb Ferrara in A2 dove colleziona una delle sue migliori annate con 23 partite giocate con 11.5 punti, 8 rimbalzi con quasi il 52 per cento da 2 affrontando, per due volte, anche contro l’allora Giorgio Tesi Group. Terminata anzitempo quell’avventura per il ritiro della società estense dal campionato è tornato in campo nella passata annata in Messico al Soleil de Mexicali per poi fare ritorno in Europa, in Israele, all’Hapoel Eliat dove in 10 gare ha messo a segno 7.8 punti e 7.8 rimbalzi di media in 26 minuti di utilizzo. Il rush finale dello scorso campionato l’ha vissuto in Italia con l’Happy Casa Brindisi giocando altre dieci partite con 4.4 punti e 3.9 rimbalzi in 14 minuti di utilizzo con la miglior partita, 10 punti a referto, giocata proprio al PalaCarrara. In questa stagione, infine, ha vestito la maglia degli ungheresi dell’Alba Fehervar come straniero di Coppa, giocando complessivamente cinque partite fra il Qualification Round e la prima fase di Fiba Europe Cup viaggiando a quasi 9 punti e 4 rimbalzi di media (con 72 per cento da 2) in 21’ di utilizzo. Un curriculum che, complessivamente, lo tratteggia come una scommessa per il massimo campionato italiano.

"Sono grato al club per poter avere questa opportunità – afferma Andrew Smith – altrettanto sono molto felice di tornare in Italia, che è uno dei miei paesi preferiti in cui ho giocato. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e la gente di Pistoia e di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Voglio portare agonismo, lottare su ogni pallone e mettere in campo un’energia che possa essere utile per trascinare il nostro pubblico ed il resto del team. Sono davvero molto felice di vestire questa maglia". Nessun commento sull’operazione da parte del direttore sportivo Marco Sambugaro, artefice dell’operazione Brajkovic nel maggio scorso.

Maurizio Innocenti