Domani il croato rientra tra i convocati, l’azzurro impegnato a Roma per il raduno dell’Italia. Zizic c’è col Fenerbahce, Akele out

Un solo giorno per preparare la gara che domani vedrà la Virtus ospitare il Fenerbahce all’Unipol Arena. Ieri i giocatori bianconeri hanno svolto un programma individuale di lavoro defatigante mentre oggi si concentreranno su come fermare la formazione turca che, in questo momento, comanda la classifica dell’Eurolega.

Rispetto alla gara contro Sassari rientra nei ranghi Ante Zizic tenendo presente che Nicola Akele non sarà a disposizione di coach Luca Banchi essendo volato a Roma dove si sta svolgendo il raduno della nazionale italiana. Per quanto si sia tentato di aggiustare i calendari delle rispettive competizioni, resta sempre una sovrapposizione tra la prima competizione continentale e la finestra per le attività delle diverse nazionali europee.

Tornando alla gara di domani la V nera confida che il pubblico possa dare lo stesso apporto che ha trasmesso alla squadra con il Panathinaikos. Chiaro che questo continuare a giocarsela fino in fondo per poi andare negli spogliatoi a bocca asciutta sta raffreddando gli entusiasmi, anche se alla fine il tifo bianconero è sempre molto sensibile alle richieste di supporto che arrivano dai giocatori.

Atleti che sui social hanno sottolineato la partita straordinaria di Alessandro Pajola, a partire dal capitano Marco Belinelli che ha scritto a chiare lettere quanto il Pajo sia fondamentale.

m.s.