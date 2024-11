Gli altri movimenti biancorossi. La rivoluzione non è finita qua. In uscita anche Childs e Forrest

E’ strano da dire ma Pistoia continua ad essere un cantiere aperto. Già perché a quanto pare i movimenti in entrata ed uscita non sembrano essere finti con l’arrivo di Andrew Smith. Il lungo americano, naturalizzato lettone, è venuto per sostituire Luka Brajkovic che ha scelto di scrivere la parola fine alla sua avventura in biancorosso. Brajkovic era stato firmato per primo, nel maggio scorso, prima che l’era Rowan entrasse definitivamente nel vivo, ma con il passare del tempo il mulinello di situazioni che si sono venute a creare ha provocato nel giocatore un malessere tale da arrivare a dire basta. Come detto Brajkovic sembra essere solo il primo dei partenti a cui si potrebbero aggiungere Michael Forrest e Elijah Childs. Il presidente Ron Rowan sta valutando attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva ma i due rimangono sono sotto osservazione. Forrest, ad oggi, sta viaggiando a quasi 12 punti di media a partita, con il 32 per cento da 2 punti ed il 50 per cento da tre punti e 3,5 assist per 30’ di media a gara. Numeri sicuramente non da prima stella della squadra ma non è questo il fatto. Forrest nelle prime partite aveva dimostrato di poterci stare in questa squadra e tutto sommato anche nel campionato italiano ma con l’arrivo di Christon ha avuto più difficoltà a ritagliarsi il proprio spazio finendo per non incidere più di tanto. Diverso il discorso per Childs che fino a questo momento non ha lasciato il segno. I suoi numeri parlano di 6,4 punti di media a partita, con il 30,2 per cento da 2 punti ed il 40 per cento da tre punti per 26’ di media a gara. In questo caso oltre ai numeri è la presenza in campo che sembra non convincere nonostante Childs metta sempre tanto impegno. La sosta del campionato dovrebbe portare ad una decisione da parte del presidente Rowan. Nell’eventualità il patron biancorosso dovesse decidere di chiudere il rapporto con Forrest e Childs si tornerebbe sul mercato ma solo per un’operazione in entrata, con tutta probabilità una guardia visto che da parte del patron biancorosso c’è la ferma intenzione di aspettare il rientro di Eric Paschall.

Maurizio Innocenti