Basket, coppe europee: cadono Trento, Tortona e Reggio Emilia

Bologna, 28 gennaio 2025 – È andato in archivio con tre sconfitte e un successo questo martedì che ha aperto una settimana densa di appuntamenti per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee di basket: in Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino – che già prima della palla a due era fuori dai giochi per la qualificazione al secondo turno – è stata sconfitta tra le mura amiche della Il T Quotidiano Arena con un perentorio 96-70 dai lituani del BC Wolves Vilnius, guidati dall’ex coach di Brescia Alessandro Magro: il match non è di fatto mai stato in discussione. La compagine lituana ha infatti schiacciato subito sul pedale dell’acceleratore partendo con un tramortente 14-0 – diventato 25-11 al termine della prima frazione e non si è più fermata rimpinguando il proprio bottino con una ripresa da 56 punti segnati in 20’. Ben quattro i giocatori di Vilnius in doppia cifra, sorretti da un Andrew Andrews da 19 punti.

Basketball Champions League, Tortona battuta in volata. Reggio cade a Tenerife

Cominciano con un doppio passo falso anche le Top 16 di Basketball Champions League. La Bertram Derthona Tortona è stata beffata in volata 80-79 sul campo del Wurzburg. Protagonista assoluto del successo della compagine tedesca è stato Jhivvan Jackson che ha martellato il canestro dei piemontesi chiudendo con uno score personale di 34 punti (9/16 dal campo e 7/11 da tre), a cui ha aggiunto 6 rimbalzi, 2 assist e altrettanti palloni rubati per un complessivo 40 di valutazione. Alla Bertram non sono invece bastati i 23 punti di Christian Vital e i 18 di Davide Denegri, anima della risalita piemontese nel corso della terza frazione. Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, Wurzburg ha alzato i giri del motore grazie al tarantolato Jackson (già a quota 20 punti dopo i primi 20’) e ha toccato il +8 sul 34-26, ma Tortona, aiutata da Vital, ha tenuto la scia dei padroni di casa rientrando negli spogliatoi con sole tre lunghezze di ritardo (39-36). Nel terzo quarto, sospinta da Denegri, la formazione di coach De Raffaele ha messo la freccia del sorpasso senza tuttavia dare uno strappo deciso. Il botta e risposta è quindi proseguito fino alle battute di gara conclusive, quando Jackson – con grande freddezza – ha convertito il due su due in lunetta valso il successo dei tedeschi. Ben più netto il ko patito dalla Unahotels Reggio Emilia, sconfitta 91-69 sul campo di Tenerife, guidata da un monumentale Marcelinho Huertas (27 punti e 7 assist) e da David Kramer (22 punti). La differenza gli iberici l’hanno saputa fare nei due quarti centrali, nei quali hanno piazzato un 45-30 che di parziale creando un solco di 17 punti che Reggio, nonostante le buone prove di Jaylen Barford (15 punti) e Stephane Gombauld (14), non ha più saputo colmare. L’unico sorriso per le italiane arriva dalla FIBA Europe Cup dove la Dinamo Sassari – ormai eliminata – ha ottenuto il primo successo della seconda fase sconfiggendo 88-70 il Le Portel. Sugli scudi Giovanni Veronesi con 19 punti ed Ertem Gazi con 16.