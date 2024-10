Coppe europee: EA7 Milano e Virtus Bologna sconfitte al fotofinish

Bologna, 29 Ottobre 2024 – Il cuore e la grinta di un’ottima Milano non bastano per uscire col bottino pieno dalla Buesa Arena di Vitoria. Nel sesto round di Eurolega la squadra milanese, presentatasi priva del suo allenatore Ettore Messina e di uno dei suoi uomini migliori quale Shavon Shields, esce sconfitta per 88-83 soltanto nelle battute conclusive di un match che l’ha vista giocare ad armi pari. Mirotic con 21 punti ed un incoraggiante 6/9 dall’arco è stato il leader del gruppo italiano che non è riuscito a contenere un solido Trent Forrest da 22 punti col 50% nel tiro da due punti. Armoni Brooks (17) e Guglielmo Caruso lanciano la propria squadra sul 14-18 di primo quarto. Neno Dimitrijevic piazza la bomba del 20-21 con cui si arriva alla prima sirena. Nel quarto seguente il Baskonia reagisce in maniera veemente rifilando un mega parziale di 11-0 agli avversari arrivando sul 32-21 con la tripla di Kamal Baldwin. L’Olimpia non molla la presa e resta a contatto trovando un prezioso gioco da tre punti di Zach Leday (52-45 al 20’). Mirotic, che conosce bene il clima della pallacanestro iberica, è ispiratissimo così Dimitrijevic che troverà la paritià sul 74-74 nel quarto periodo dopo che Howard aveva regalato il momentaneo +4. Forrest è un fattore e lo sarà ancor di più nelle battute conclusive arrivando a quota venti alla casella dei punti realizzati. L’ex Timothe Luwawu Cabarrot dalla lunetta chiuderà i discorsi. Alla Unipol Arena non è assolutamente mancato il divertimento tra la Virtus Segafredo Bologna ed il Bayern Monaco. A far festa sono i viaggianti che si impongono per 84-87 impendendo ai romagnoli di dare continuità al blitz di Belgrado della scorsa settimana. Top scorer è Tornike Shengelia con 21 punti. I felsinei danno vita ad una brillante partenza con Clyburn e Shengelia che mettono il punto esclamativo (17-6) costringendo la panchina tedesca ad un repentino timeout. L’inerzia viene completamente ribaltata nel secondo atto quando Napier e soci danno vita ad un parziale di 9-0 approfittando di un momento di confusione offensiva delle Vu Nere e con Weiler-Babb che fissa a sette le lunghezze di margine tra le due formazioni. Al rientro dagli spogliatoi Shengelia illude i presenti riportando un solo possesso di differenza (41-43) col Bayer che rimetterà il piede sul gas volando fino al + 16 con Carsen Edwards (46-62). Bologna riuscirà ugualmente ad uscirne da questo vicolo cieco costruendo un break di 22-6. Shengelia pesca il +3 dalla lunga distanza. Il finale sarà thrilling e deciso dai dettagli: Morgan fa 2/2 ai liberi così come Harris che la chiuderà.

In Champions League vittorie per Reggiana e Tortona

In Basketball Champions League prezioso successo esterno della Pallacanestro Reggiana che espugna il parquet polacco dello Slask Wroclaw nel terzo turno di regular season col punteggio di 65-73 e si porta ad un record positivo di due vittorie ed un solo passo falso. Sugli scudi Cassius Winston autore di sedici punti seguito dai tredici di Jamar Smith. La gara viene vissuta in perfetto equilibrio nei primi tre quarti con nessuna delle due contendenti che riesce a prevalere. A farlo ci riesce la compagine biancorossa trovando continuità dall’arco. In primis ci pensa proprio Smith e nei minuti a seguire proprio Winston e Gombauld col +8 (57-65) che vale molto più di una ipoteca sul match. Reggio Emilia sarà poi brava a gestire il vantaggio costruito in precedenza e portando a casa l’intera posta in palio che vale anche il ritorno al successo dopo il passo falso contro gli ungheresi del Falco Vulcano Szombathely. Vince in trasferta anche la Bertram Tortona che sbanca Benfica per 58-72 guidata dai 17 punti di Christian Vital.