Coppe europee: Venezia e Sassari non sbagliano contro Amburgo e Dnipro

Bologna, 22 ottobre 2024 – Vittoria nelle competizioni continentali per le formazioni italiane di basket impegnate nel martedì di coppa. In Eurocup l’Umana Reyer Venezia trionfa a domicilio contro il Veolia Towers Amburgo. Comodo successo anche per il Banco di Sardegna Sassari che al Palaserradimigni domina contro il Bc Dnipro nella terza giornata della Fiba Eurocup.

Super McGruder trascina la Reyer, la Dinamo conserva l’imbattibilità

La Reyer va a corrente alternata e rischia nel fianle contro la compagine tedesca di Amburgo che si arrenderà definitivamente soltanto nelle battute finali sul punteggio di 80-68. Esordio da ricordare per Rodney McGruder che, partendo subito nel quintetto base, iscrive a referto ben 28 punti tirando con 7/10 da due punti, recuperando quattro palloni e smazzando altrettanti assist per i suoi compagni di squadra. Nelle fila tedesche i 13 punti di Jaizec Lottie non bastano ad evitare la quinta sconfitta in altrettante uscite. L’inizio registra un sostanziale equilibrio fra le due formazioni. La prima spallata è di marca orogranata con Kabengele che firma il 17-11 con un gioco da tre punti. La spallata decisiva non arriverà subito nonostante gli ospiti siano imprecisi dalla lunetta. Lo strappo è rimandato nel secondo quarto quando Wiltjer prima e il duo Simms-Tessitori regalano le quindici lunghezze di vantaggio alla propria squadra. La forbice si allarga al rientro dagli spogliatoi col solito McGruder fautore di un break di 8-0 che fa segnare il 54-31 sul tabellone. Amburgo risponde con un controbreak di 10-0 intervallato da un timeout di Spahija. Moretti, gravato di quattro falli, piazza la bomba del +17 che fa respirare l’Umana. Nel quarto periodo il Veolia riesce a rientrare fino al -9 di svantaggio sul 75-66 col duo Ivey-Barrett. La bomba di McGruder piegherà definitivamente le resistenze degli avversari e consentirà ai lagunari di allungare la striscia positiva di risultati dopo il successo esterno in campionato a Pistoia e riscattare il ko della scorsa settimana a Valencia.

Conserva l’imbattibilità europea il Banco di Sardegna Sassari che centra il terzo successo nel raggruppamento D grazie all’ottima prestazione sfornata contro gli ucraini di Dnipro arresisi per 94-62. Giovanni Veronesi è l’mvp dell’incontro nel roster isolano avendo totalizzato ben 23 punti con un chirurgico 3/3 dalla lunga distanza. Ad iscriversi a referto è stata l’intero roster sardo che affronterà nuovamente la squadra allenata da coach Koval giovedì sera sempre al Palaserradimigni - per motivi legati alla guerra - nel sesto appuntamento della fase a gironi della manifestazione. L’avvio sprint della Dinamo illude un po' tutti quando Halilovic sigla il 13-2. La reazione dei viaggianti è sintetizzata nel 10-0 ma non intimorisce la pattuglia italiana sassarese con Tambone e Veronesi, oltre a Bendzius e Halilovic, che ispirano il 53-30 con cui si chiude il primo tempo. Nella seconda parte il team di Markovic dà spazio a tutta la panchina per provare a gestire il rassicurante vantaggio che sfiora ben oltre i trenta punti di margine. Tra meno di quarantotto ore ci sarà la vincita per Dnipro che in terra italiana ha visto terminare il suo momento positivo in Fiba Eurocup.