Divisione Regionale 1. Riscossa Montesport: "Vogliamo crescere»

Dodici punti in 13 partite è il bottino con cui la Montesport Montespertoli ha chiuso questo 2024 nel girone B di Divisione Regionale 1, dove a due giornate dalla fine del girone di andata occupa l’undicesima piazza con otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. "Diciamo che facendo un bilancio di questa prima parte di stagione siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati – commenta coach Giulio Nesi –. Adesso però mi aspetto di confermarci nella seconda parte di stagione, dove dovrò allenare principalmente il gruppo a essere sempre positivo e propositivo, cercando di limitare i passaggi a vuoto che hanno invece contraddistinto un po’ questi primi mesi. Quando ci accendiamo infatti siamo capaci anche di grandi rimonte, ma allo stesso tempo se si spegne la luce possiamo perdere da chiunque".

Intanto nel corso di queste prime giornate c’è stato anche un avvicendamento nel roster biancazzurro con Verdiani che ha smesso per problemi personali e con la guardia classe 2004 Alessandro Fantini che è arrivata dal Dragons Prato di C Unica. "È stata una sorpresa, è venuto in prova e poi ci siamo trovati d’accordo per proseguire l’annata insieme – ammette il tecnico valdelsano –. Nel nostro cammino abbiamo vinto la prima gara a Calenzano, che è sempre un campo molto ostico, poi siamo stati sfortunati a Monteroni, dove oltre a perdere di un solo punto abbiamo subito anche tre infortuni che si sono ripercossi sulle tre partite successive. In qualche match abbiamo avuto di che rammaricarci, ma al tempo stesso abbiamo vinto tre gare al supplementare, quindi nel complesso ci possiamo stare".

Con 174 punti l’esperta guardia Alberto Peruzzi è finora il miglior realizzatore della squadra, con una media di 13,4 punti a partita. "Adesso ci godiamo questa fine di anno – conclude Nesi – poi, però, sarà importante preparare al meglio le ultime due partite del girone di andata, quella di sabato 11 gennaio a Vaiano contro il Valbisenzio e la successiva in casa contro la Laurenziana, entrambe molto complicate".

