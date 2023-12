Doncic da record, 50 punti contro Phoenix. LeBron si arrende, Boston vola

Non è sempre Natale, neanche a casa di LeBron: i suoi Lakers sono stati battuti dalla corazzata dei Boston Celtics, 126-115 alla Crypto.com Arena nel turno natalizio più atteso nella Nba. Ai gialloviola non sono bastati i 40 punti di Anthony Davis, contro la squadra che guida la Eastern Conference grazie a Kristaps Porzingis (28 punti, 11 rimbalzi) e Jayson Tatum (25 punti). Per LeBron ’solo’ 16 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Dopo le vittorie dei New York Knicks sui Milwaukee Bucks (129-122) al Madison Square Garden e dei Denver Nuggets su Golden State (120-114), a brillare nella notte Usa è stato Luka Doncic, che ha portato i Dallas Mavericks alla vittoria segnando 50 punti (6 rimbalzi e 15 assist) contro i Phoenix Suns (128-114).

Lo sloveno ha anche superato il tetto dei 10.000 punti in carriera, a soli 24 anni. È il settimo giocatore più veloce (358 partite) nella storia Nba a raggiungere questo traguardo. E lo ha fatto nonostante un clima ostile da parte del pubblico dei Suns, che ha ottenuto l’effetto contrario: "quando fai un tiro, tutto il palazzetto tace. È la sensazione più bella del mondo", ha detto Doncic a fine gara.

Infine, i Miami Heat si sono imposti in casa sui Philadelphia 76ers (119-113) privi di Joel Embiid, tra gli avversari Jaime Jaquez Jr (31 punti, 10 rimbalzi) e Bam Adebayo (26 punti, 15 rimbalzi, 5 assist).