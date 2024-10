Dopo l’euro-figuraccia. Riecco la vera Olimpia. E Mannion è a un passo

di Sandro Pugliese

Da una parte la vittoria sul campo di Scafati che porta l’Olimpia seconda in Serie A all’inseguimento dell’imbattuta Trento, dall’altra l’intrigo di mercato più sorprendente degli ultimi anni, il possibile passaggio di Nico Mannion da Varese all’Armani. Intanto Milano ha ritrovato il successo a Scafati provando a cancellare le scorie dell’incredibile subita dallo Zalgiris in Eurolega, cercando di gestire una situazione fisica che ha già i suoi primi problemi visto che erano fuori ben tre lunghi come LeDay, Nebo e Diop. Solo il primo, tenuto a riposo precauzionale, dovrebbe poter tornare in campo giovedì in Eurolega in casa contro l’Efes Istanbul. Messina vuole guardare il bicchiere mezzo pieno: "E’ stata una vittoria importante, anche per le assenze che avevamo, contro una squadra ostica e su un campo dove ad esempio l’anno scorso avevamo perso sempre dopo un doppio turno di Eurolega. Adesso ci prendiamo questa vittoria, torniamo a casa e prepariamo la partita con l’Efes".

Bocche cucite invece riguardo l’affare-Mannion che ha scaldato il mercato in questi ultimissimi giorni. Le trattative sembra che possano portare anche ad un ipotetico scambio con Giordano Bortolani che in maglia Olimpia fatica a trovare spazio (18 minuti contro Sassari e 4 con Parigi in totale, nelle 8 gare giocate sino ad adesso) e potrebbe essere un giocatore adatto al “corri&tira“ di Varese, oltre ad una sostanziosa contropartita economica che aiuterebbe l’Openjobmetis a rimettere insieme un roster che, in questo momento, sta facendo una fatica enorme. Tra l’altro il primo movimento in entrata sembra già ad un passo con Jaron Johnson che potrebbe lasciare Chemniz in Germania per tornare a Varese dopo un paio di stagioni, al momento in Bundesliga viaggia 15.7 punti a partita. Mannion, ieri, si è regolarmente allenato comunque con Varese anche se già in questa settimana potrebbero esserci sviluppi in un senso o nell’altro.

Tornando al campo per l’EA7 a Scafati è salito in cattedra Armoni Brooks, al suo primo “ventello“ in maglia Olimpia, facendo vedere di essere un giocatore dalle capacità balistiche davvero importanti quando si scalda: "Brooks ovviamente ha giocato una partita eccellente, ma è stata una vittoria di squadra. Ad esempio ci sono state prestazioni importanti anche di Caruso e Tonut, oltre al gioco in post basso di Bolmaro. Mirotic non aveva gambe dopo gli sforzi recenti, ma è stato comunque utile e nel finale ha segnato un canestro molto importante".