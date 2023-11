Eurolega, l'Olimpia lotta ma non basta: il Monaco passa al Forum

Milano, 2 novembre 2023 – Si allunga la striscia di sconfitte in Eurolega dell’Olimpia Milano che, nonostante qualche progresso rispetto alle recenti uscite, perde 72-66 in casa contro il Monaco e incassa il quarto ko europeo consecutivo. A mettere la firma più importante sul successo dei monegaschi è stato l’ex di serata Mike James, che ha chiuso con un bottino personale di 21 punti. A suggellare la grande prestazione del numero 55 dei monegaschi è poi arrivata, a 14” dall’ultima sirena, la tripla che ha spento le ultime speranze di una Milano che soprattutto nel primo tempo era riuscita ad esprimere un basket di buon livello in entrambe le metà del campo. Il terzo quarto, nel quale l’Olimpia – questa sera priva di Pangos, out per scelta tecnica – ha perso fluidità offensiva e gettato alle ortiche palloni che il Monaco ha saputo convertire in canestri, ha però complicato i piani dei biancorossi che si sono ritrovati a rincorrere gli avversari e non sono più riusciti a riacciuffarli nonostante un ruggito d’orgoglio nel finale. Gli ultimi ad alzare bandiera bianca in casa Olimpia sono stati Shavon Shields (17 punti) e Davon Hall (15 punti), mentre sul fronte del Monaco, oltre a Mike James, ha raggiunto la doppia cifra Alpha Diallo (13 punti).

La cronaca della gara

Le triple di Mirotic e Tonut sbloccano subito la partita e permettono all’Olimpia di partire con il piede giusto e grande aggressività (0-8). Il Monaco arranca e deve aggrapparsi ai centimetri e ai muscoli di Diallo e Motiejunas per mettere a referto i primi punti della sua partita. Giocate che non scompaginano però il piano partita di Milano, che continua a difendere forte, far girare bene il pallone e trovare la via del canestro. I biancorossi riescono così a chiudere il quarto d’apertura con un tesoretto di cinque punti di vantaggio (18-13). Si prosegue su questa falsariga anche nella frazione, con il Monaco che prova più volte a riportarsi a contatto e Milano che risponde martellando dall’arco (7/16 da 3 iniziale per l’Olimpia) e respingendo gli assalti, almeno fino a quando Brown e James confezionano un 5-0 esterno che vale il pareggio a quota 28. L’ex di serata, fa e disfa tutto, rimediando un tecnico che lo spinge un po’ ai margini del match e ridà fiducia a una Milano capace di chiudere la prima metà di gara a +2 (37-35). Dopo l’intervallo, la verve dell’Olimpia si affievolisce, mentre il Monaco, approfittando anche del problema falli di Milano, che costringe alla panchina prima Lo e poi Melli, mette la freccia del sorpasso e si porta addirittura sul +4 che costringe Messina a rifugiarsi in un timeout (37-41). I primi punti biancorossi arrivano dopo quasi 5’ di ripresa, ma bastano per rimettere parzialmente in moto i meccanismi offensivi dell’Olimpia che, non senza fatica, a 1’ dall’ultimo mini-intervallo, rimette la testa avanti grazie all’entrata vincente di Hall. Il finale di periodo sorride però ai monegaschi che, con cinque punti consecutivi di James, entrano nella quarta frazione a +4 (48-52). Sono Tonut e Hall a tenere in piedi Milano, ma la fase offensiva biancorossa è ancora troppo lenta e farraginosa: il Monaco può così continuare a dettare il passo grazie a John Brown e al solito Mike James, che approfittano di un paio di leggerezze difensive avversarie per tenere a due possessi pieni di distanza l’EA7 (57-63). Servono allora i guizzi di Shields per riaccendere le speranze dei padroni di casa, che a 35” dalla quarta sirena si ritrovano a -1. Messina rimette Poythress e Hall per alzare il potenziale difensivo del quintetto biancorosso ma, quando restano ancora 14” da giocare, arriva la doccia gelata: la tripla dell’ex James che chiude i conti e regala i due punti al Monaco.