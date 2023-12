Basket serie A2, domani il confronto con Chiusi. Fortitudo, due premi per Aradori: mvp di novembre e tra i top five dell’andata

Pietro Aradori eletto miglior italiano del mese di novembre. Nuovo riconoscimento in casa Fortitudo con l’esterno che è stato votato come mvp al termine del girone di andata. E per questo inserito anche nel miglior quintetto Gli ottimi risultati ottenuti dalla formazione di Attilio Caja, unite alle prestazioni individuali, hanno permesso ad Aradori di aggiudicarsi, con pieno merito, il titolo di miglior giocatore di A2. Un riconoscimento per la prestazione del giocatore, ma in generale di tutta la squadra, che in questo avvio sta ottenendo eccellenti risultati. Quasi 500 le preferenze ottenute da Aradori tra chi ha votato sul profilo Facebook e chi su fa ha fatto lo stesso su Instagram. La squadra intanto si prepara alla sfida di domani a Chiusi, al PalaPania contro i toscani padroni di casa che apre il girone di ritorno. Da mercoledì ha ripreso ad allenarsi anche Mark Ogden. Il californiano di San Diego è alle prese con un problema alla caviglia che lo ha limitato negli allenamenti la settimana scorsa e nel match interno con Verona.

A disposizione anche Deshawn Freeman che a sua volta ha superato l’attacco febbrile che lo aveva limitato nell’ultimo match con la Scaligera. Ieri intanto si è chiusa la prima finestra di mercato, senza movimenti per la Fortitudo che rimane attenta a monitorare la situazione alla ricerca di un playmaker.

La classifica: Fortitudo 18; Trieste, Forlì e Udine 16; Nardò e Treviso 14; Piacenza e Cento 10; Cividale 6; Orzinuovi, Rimini e Chiusi 4.