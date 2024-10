Serie A2: giornata di campionato, ma l’Aquila è ferma. Fortitudo, Cagnardi studia le rivali. E prova a sistemare la difesa

Un occhio in campo e uno ai monitor per vedere gli avversari. Sarà un mercoledì tra allenamento e studio delle sfide delle dirette concorrenti quello che attende la Fortitudo.

Al PalaZola la formazione diretta da Devis Cagnardi da ieri è tornata ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. C’è da registrare una difesa che ora come ora funziona un po’ troppo a corrente alternata, ma c’è anche da trovare valide soluzioni a un attacco che va ancora un po’ a intermittenza. E’ indubbio che la prestazione di Milano ha fatto registrare un passo indietro rispetto alla due giorni di Supercoppa a Livorno, ma tra assenze o condizioni non perfette in organico e complice la grande vena realizzativa dei padroni di casa, riuscire nell’intento di evitare il ko era decisamente complicato.

Nessun problema, se non che il confronto con l’Urania ha messo in mostra criticità che in parte ci si poteva attendere alla vigilia della stagione. A fare il punto nei giorni scorsi a ’Palla A2-Territori a canestro’, il podcast sulla piattaforma Rai Play Sound era stato Fabio Mian, assente giustificatissimo a MIlano vista la nascita del secondogenito Thomas.

"Dopo la vittoria della Supercoppa un calo era possibile, lo sapevamo e volevamo evitarlo ce lo eravamo detti, devo dire che ci siamo trovati di fronte avversari attenti e pronti, Milano ha segnato tanto, vincere e fare 100 punti in trasferta è sempre molto difficile. Devo dire che è stato un primo turno con tante sorprese a conferma del grande equilibrio che c’è in questa A2".

Meglio sapere quali sono i problemi subito e prendere il toro per le corna verrebbe da dire, per una Fortitudo che oggi riposa e che invece vedrà scendere in campo tutte le dirette avversarie nel turno infrasettimanale della seconda giornata.

Ad eccezione di Forli-Orzinuovi oggi si gioca tutto il resto del turno, dove spicca senza dubbio la sfida del PalaFitLine di Desio tra Cantù e Brindisi confronto tra due delle squadre più accreditate del campionato. Interessanti però anche Verona-Milano e Avellino-Rieti, mentre in vista della terza giornata, la Fortitudo è particolarmente interessante al confronto tra Assigeco Piacenza e Rimini, con il confronto con i romagnoli in programma domenica alle 18 al PalaFlaminio.

Le altre gare: Verona-Milano, Cremona-Cividale, Forlì-Cento, Pesaro-Vigevano, Avellino-Rieti, Piacenza-Rimini, Udine-Nardò, Libertas Livorno-Torino, Cantù-Brindisi.

La classifica: Urania Milano, Avellino, Cento, Cividale, Pesaro, Orzinuovi, Rieti, Rimini, Verona e Cremona 2; Fortitudo Bologna, Brindisi, Libertas Livorno, Forlì, Nardò, Cantù, Piacenza, Udine, Torino, Vigevano 0.