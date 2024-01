Basket serie a2: sabato. Aquila, contro Udine verso il tutto esaurito

Si avvicina a grandi passi la sfida di sabato con Udine e si va sempre più verso l’ennesimo tutto esaurito della stagione per la Fortitudo. Prime posizioni da consolidare, Final Four di Coppa Italia da conquistare e una sconfitta, quella patita all’andata da vendicare, sono tanti i motivi che fanno di Fortitudo-Udine il primo big match di questo 2024.

Sabato, al PalaDozza, si sfidano prima e terza, divise da due punti. Per la partita di Befana in programma alle 18 si annuncia ancora un PalaDozza tutto esaurito. Il fattore campo potrebbe essere decisivo in un confronto che mette l’una di fronte all’altra due squadre che, classifica e statistiche alla mano, sono tra le migliori del girone. Esaurite le curve Schull e Calori, rimangono ancora a disposizione complessivamente circa 250 biglietti tra tribuna Graziano e Azzarita. Già superata quota 5mila. E, prima delle palla a due, un minuto di silenzio per ricordare il grande Franz Arrigoni.

f. m.