Aria di derby al PalaDozza, la Fortitudo sfida Forlì. Ma senza tifo ospite

Bologna, 13 dicembre 2024 - C’è aria di derby al PalaDozza. Domani alle 20.30 la Fortitudo sfida infatti Forlì, in un derby emiliano-romagnolo da sempre sentitissimo, ma senza tifoseria ospite. Il Prefetto di Bologna ha disposto per motivi di ordine pubblico, il divieto di trasferta per residenti nella provincia di Forlì-Cesena.

“Contro Forlì - in una partita sempre molto sentita - vogliamo far bene per archiviare la sconfitta di Piacenza, nella quale non ci siamo proposti al nostro abituale livello. Arriviamo molto carichi e motivati all'appuntamento di sabato sera. Dovremo – purtroppo - fronteggiare numerose assenze, ma vorremo e dovremo essere più forti anche di questo. A maggior ragione, giocando in casa, faremo di tutto per regalare ai nostri meravigliosi tifosi la miglior prestazione possibile. Con il cambio di allenatore (come sempre accade) è naturale aver modificato qualche impostazione su entrambe le metà campo. In linea di massima, però, l'impostazione è rimasta simile, anche perché ci siamo ritrovati - con coach Caja - in un gruppo nel quale ci sono tanti giocatori che erano presenti anche nella passata stagione. Sappiamo che Forlì è una squadra molto forte e viene da un periodo positivo. Allo stesso tempo, sono convinto che non si debba mai aver timore di nessuno quando si va in campo. Massimo rispetto sì, nell'evidenziare le doti e le qualità di una squadra - quella romagnola - dal roster profondo e con importanti qualità in tutti i reparti. Ma timore, no. E sabato sera, vogliamo andare in campo per vincere”.

Nella Fortitudo assenti Leo Menalo, Marco Cusin e Gherardo Sabatini.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Radaelli, Puccini, D’Amato.

Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass; audiocronaca su Canale 88 e radiocronaca su Sanluchino.