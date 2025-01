Soddisfatto il tecnico che guarda avanti: "Testa a mercoledì, c’è una sfida tosta con Cantù». Coach Caja: "Un successo corale. Ora dobbiamo proseguire così»

Molto soddisfatto, ma già con la testa concentrata per la sfida di mercoledì con Cantù, coach Attilio Caja analizza con grande lucidità la vittoria. "Siamo molto contenti – sottolinea il tecnico pavese – avevamo grande rispetto per Verona che si è confermata squadra di livello e che gioca una pallacanestro fisica sotto alcuni aspetti simile alla nostra, ci assomigliamo come squadre". Una vittoria importante, la quinta consecutiva per la Flats Service. "Vincere contro una squadra del genere e davanti al loro pubblico (4.500 le presenze) è stato molto importante per noi. Il nostro è stato un successo corale, tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato il loro contributo: faccio due esempi Cusin è quello che ha avuto meno minuti ma ha fatto un grande recupero, Panni altro che ha giocato meno e ha messo una tripla importante. Solo di squadra potevamo vincere contro Verona e lo abbiamo fatto". Chiusa la questione Verona si guarda avanti.

"Dobbiamo continuare così, mercoledì arriva una partita importante – sottolinea Caja – Lo spirito di abnegazione, la continuità, la fisicità pagano, lo si è visto anche con Verona che alla fine è calata perdendo lucidità e segnando 9 punti nell’ultimo quarto, ma credo che questo sia stato sopratutto merito della nostra difesa e noi siamo stati bravi ad approfittare del gran lavoro svolto. I punti della panchina dicono 23-2 per noi? L’anno scorso capitava spesso anche a noi di avere pochi punti o nulla, è normale gli up&down quando hai dei giovani. Ripeto Verona ha un ottimo quintetto e questo avvalora la nostra vittoria".