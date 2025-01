Fortitudo, avanti tutta. Quinta vittoria consecutiva

SCALIGERA 67 FORTITUDO BOLOGNA 77

TEZENIS SCALIGERA: Penna 11, Copeland 21, Udom 15, Esposito 6, Cannon 12; Faggian 2, Gazzotti, Bartoli, F. Frosini ne, M. Frosini e, Mecenero ne. All. Ramagli.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 2, Bolpin 14, Mian 15, Thomas 6, Freeman 17; Vencato 2, Panni 3, Aradori 8, Battistini 10, Cusio. All Caja.

Arbitri: Barbiero, Berlangieri, Chersicla.

Note: parziali 17-17, 32-38, 58-60. Tiri da due: Verona 11/27; Fortitudo 17/36. Tiri da tre: 10/32; 11/20. Tiri liberi: 15/23; 10/15. Rimbalzi: 29; 40.

Quinta vittoria consecutiva per Fortitudo che passa anche a Verona. La formazione di coach Attilio Caja espugna il Pala Agsm Aim e continua la sua marcia verso la testa della classifica tornando in scia della prima della classe in una serie A2 che continua a regalare sorprese.

Solida prestazione per la Flats Service che tiene a lungo la testa del confronto. Caja lancia subito in quintetto Thomas, schierato con Fantinelli, Bolpin, Mian e Freeman. Dall’altra parte Ramagli deve rinunciare a Palumbo fuori per lombalgia e porta in panchina i gemelli Frosini figli dell’ex Alessandro, attuale gm della Scaligera. Minuto di raccoglimento in ricordo di Drazen Dalipagic, Teddy Bear Toss al primo canestro, ma in campo si fa subito sul serio. Parte meglio Verona 4-0.

La Effe si sblocca al 3’ con Fantinelli, ma i primi canestri di Cannon e Penna lanciano avanti 9-4 Verona. La Flats Service sale di tono: tripla di Bolpin, canestro di Freeman e altra tripla di Battistini per lo 0-8 che al 7’ vale il 9-12 primo vantaggio biancoblù, con Copeland che tiene a galla la Scaligera. Ad inizio secondo quarto la formazione di Caja alza ulteriormente il suo livello difensivo, inaridendo le azioni offensive dei padroni di casa. Un intraprendente Battistini e Bolpin lanciano così la Fortitudo a +9 sul 19-28 al 14’.

Fantinelli e compagni mantengono sempre la testa del confronto grazie a Freeman, Bolpin e ai primi punti di Thomas, mentre dall’altra parte ci si affida molto a Cannon efficace dalla lunetta. Il vantaggio della Effe oscilla sempre tra i 6 e 9 punti. Ad inizio ripresa Verona continua a rosicchiare punti, pareggiare i conti sul 50-50 al 26’ e poi passare avanti 53-52 al 28’, con Penna e Udom determinanti. A dare la svolta definitiva al match ci pensano 4 triple di Mian, tra il finale di terza frazione e inizio quarta.

L’inerzia è di nuovo tutta per la Effe che chiude i conti con Panni e Aradori. Mercoledì si torna in campo per la sfida del PalaDozza con Cantù.

Le altre gare: Urania Milano-Cantù 63-57, Udine-Brindisi 79-90, Rieti-Cividale 90-71, Vigevano-Avellino 79-69, Orzinuovi-Juvi Cremona 88-89, Torino-Cento 71-88, Pesaro-Nardò 84-70, Rimini-Piacenza 81-76, Livorno-Forlì 80-73.

La classifica: Rimini 36, Udine 34, Cantù 32, Cividale 30, Fortitudo Flats Service Bologna, Urania Milano e Rieti 28, Avellino, Pesaro e Verona 26, Forlì 24, Torino e Brindisi 20, Cremona e Orzinuovi 18, Libertas Livorno, Vigevano e Cento 16, Nardò 12, Piacenza 6.