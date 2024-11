Da Riva Reno a Cividale: qui si rifà la Fortitudo. I soci in pressing su Tedeschi, Cagnardi rischia

Sarà una giornata campale per la Fortitudo tra il fondamentale impegno della squadra in campo questa sera alle 20 a Cividale del Friuli nell’anticipo della 12^giornata di serie A2 e l’ancora più fondamentale riunione dei soci della Sporting Fortitudo. Questa mattina intorno alle 9.30 i soci si riuniranno nella sede di via Riva Reno per fare il punto della situazione e decidere sul presente e futuro della società. Le dimissioni di giovedì del presidente Stefano Tedeschi sono suonate come un campanello di allarme in un momento in cui le cose in campo, ma probabilmente anche fuori dal campo, non stanno andando come la società si attendeva. E’ quindi giunto il momento di fare un punto della situazione per chiarire il momento e prese atto che Tedeschi ha rimesso il suo mandato, valutare il da farsi.

Lo scenario più plausibile è quello che in consiglio respinga le dimissioni di Tedeschi e gli chiede di mantenere la carica di presidente almeno fino al termine della stagione, cosa che porterebbe a qualche immediato cambio di rotta da parte della società. "Sono dispiaciuto della decisione di Stefano (Tedeschi, ndr) della quale, come gli ho detto, non sono d’accordo – ha sottolineato Davide Malaguti presidente della Sporting Fortitudo società capogruppo del Mondo Fortitudo e azionista di maggioranza relativa – una sconfitta e le parole dell’allenatore non sono sufficienti per ledere ciò che Tedeschi e tutti noi abbiamo fatto fino ad ora. Non era semplice, lo sapevamo".

Parole importanti e sentitissime a favore di Stefano Tedeschi sono state spese da Giovanni Pennica, anch’egli socio e consigliere sia di Fortitudo Club che di Fortitudo Pallacanestro, e tra i motori portanti di questi due stagioni della nuova società "Sono assolutamente dalla parte di Tedeschi, rispetto profondo le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione, ma trovo profondamente ingiusto che sia stato lui a fare per primo un passo indietro".

In alternativa l’ipotesi è che sia data l’incarico ad interim a Teo Alibegovic con pieni poteri operativi. La riunione odierna darà quindi le direttive per il proseguo della stagione prima di tutto da un punto di vista dirigenziale, ma anche da quello tecnico. Logico che tra gli argomenti trattati dai soci rientrerà la posizione, in bilico, di coach Devis Cagnardi. Sotto i portici bolognesi si vocifera del possibile arrivo di Buscaglia, o quello più probabile e suggestivo di uno tra Lamma ed Esposito.

Il futuro di Cagnardi potrebbe decidersi già stamattina, prima della sfida con Cividale che vedrà la Effe impegnata sul campo della rivelazione della stagione Gesteco di Stefano Pillastrini. "Cividale è imbattuta in casa e sta facendo un campionato di alto livello, frutto di un progetto che arriva da lontano – sottolinea proprio Cagnardi –. Il nostro momento è difficile e la situazione di emergenza continua, ma vogliamo una reazione che ci dia fiducia e consapevolezza. Per espugnare Cividale dovremo avere la volontà di lottare su ogni pallone e reagire ai momenti di difficoltà". Fortitudo ancora senza Cusin, Sabatini e Aradori.

Direzione di Cividale-Fortitudo affidata al trio composto da De Biase, Chersicla, Masi. Diretta tv su Lnp Pass, audio su Canale 88 e radio su Sanluchino.