Effe, è quasi derby. Tanta V nera a Verona. La Fortitudo si carica

Manca una giornata al termine del girone di andata. Domenica al PalaDozza, la formazione di Attilio Caja è attesa dallo scontro con Verona, retrocessa dalla serie A e , per qualità e profondità di organico, una delle più forti della A2.

Sfida importante, un test che vale tanto e dopo il quale sarà possibile tirare un primo bilancio. Verona è formazione di qualità, e che si tinge a tinte bianconere visto che in panchina siede Alessandro Ramagli (l’artefice della promozione in A della Virtus) con la scalata che coincise con il via dell’era Zanetti. Nella stanza dei comandi c’è un altro elemento noto come Alessandro Frosini. Per l’attuale gm dei veronesi l’esperienza è doppia visti i trascorsi da giocatore nella Effe dal 1994 al 1997 e poi nella Virtus dal 1997 al 2003.

A guidare Verona, poi, un altro ex bianconero come Lorenzo Penna. Sarà una sfida dal sapore di derby per lui nato e cresciuto cestisticamente nei cugini della Virtus. C’è un po’ aria di derby in questo Fortitudo-Verona con la speranza di Basket City di rivedere presto il vero derby.

Intanto in previsione della sfida di domenica, da venerdì scorso sono in vendita i biglietti del confronto con Verona. L’obiettivo societario, manco a dirlo, è il secondo soldout della stagione dopo quello di due settimane fa con Cento. I tagliandi di Fortitudo-Verona sono acquistabili sia allo Store di via Riva Reno 4H, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, sia online sul circuito Vivaticket. Oggi intanto, dopo due giorni di riposo, è previsto la ripresa degli allenamenti in casa Fortitudo. Coach Caja e lo staff medico stanno facendo il punto della situazione di una squadra che sabato, vittoria a parte, è apparsa un po’ stanca complice le non perfette condizioni fisiche di Riccardo Bolpin e Matteo Fantinelli e il rientro, con 37’ e 30 punti di Pietro Aradori.

Uno dei plus della Fortitudo è proprio l’attenzione che società e staff mettono nei dettagli e tra questi avere la piena consapevolezza delle condizioni fisiche dei giocatori e poterli sempre monitorare con grande attenzione è fondamentale per averli al meglio la domenica.

Il posticipo: Verona-Nardò 79-80 (dopo un supplementare).

La classifica: Flats Service Fortitudo 18; Forlì 16; Udine e Trieste 12; Verona e Nardò 12; Piacenza e Cento 8; Cividale 6; Orzinuovi, Rimini e Chiusi 4.