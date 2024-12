La Effe pronta per Pesaro. Vuole chiudere con il botto

Firmato Luca Vencato, recuperato, anche se in condizioni non ottimali, Marco Cusin, la Fortitudo si appresta a chiudere il 2024 con la sfida di prestigio in programma domani pomeriggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro i marchigiani.

Torna una sfida storica, tra due società e due tifoserie e che avrà il grande appeal di essere in diretta su Rai 2 alle 15,45. Pesaro-Fortitudo una sfida dal sapore antico, dalle sfide che in serie A che valevano lo scudetto e per l’alta classifica, che visto il calore della tifoserie è un appuntamento speciale. Il palco della Vitirfrigo Arena, ma anche quello della diretta domenica sui canali Rai non possono che dare lustro ulteriore a un confronto che in campo promette spettacolo, lo stesso spettacolo che ci si attende sulle tribune.

Pesaro sta rispondendo numerosa e presente, ma altrettanto sta facendo il popolo biancoblù, tanto che la cornice della sfida sarà decisamente degna di una sfida di tale blasone. A livello di formazione con l’arrivo di Vencato e il ritorno di Cusin (in attesa di quello di Menalo) Attilio Caja ha la possibilità di allungare le sue rotazioni, anche se il lungo friulano avrà magari pochi minuti nelle lunghe leve.

Scontato che a finire in tribuna sia al momento, salvo imprevisti dell’ultima ora, Nicola Giordano, per il quale in futuro si potrebbe cercare una soluzione alternativa visto le scarse opportunità di utilizzo che ha e che avrà anche in futuro.

Vedremo, intanto la Effe si prepara a sfidare Pesaro per cercare di chiudere nel migliore dei modi il 2024, facendo bella figura sulle reti Rai, un palcoscenico importante per la società e per i tifosi. Già 700, infine, i biglietti venduti a Bologna.

Filippo Mazzoni