Aquila, c’è Vencato. Ecco il play di scorta,. Fortitudo al completo

La Fortitudo si fa il regalo di Natale: torna sul mercato e firma il play Luca Vencato. Dopo il Brindisi, di nome e di fatto, prenatalizio con la vittoria con i pugliesi, la società di Stefano Tedeschi ha fatto un dono a coach Caja un nuovo elemento. Dopo l’infortunio di Gherardo Sabatini, fuori fino a fine aprile, la Effe è corsa ai ripari sondando il mercato in cerca di un regista che potesse giocare al posto, o a fianco, di capitan Fantinelli, identificandolo nella figura di Vencato e battendo la concorrenza altre formazioni di A2, interessate al giocatore lasciato libero da Orzinuovi, dopo il cambio di panchina e l’esonero di Franco Ciani.

Nato a Brescia il 31 maggio 1995, regista di 194 centimetri, Vencato è cresciuto nelle giovanili dell’Assigeco Casalpusterlengo dove, nel 2011/12, ha esordito tra i senior. Vencato ha indossato la maglia di Casalpusterlengo fino al 2016, con numeri in costante e progressiva crescita. Nelle tre stagioni successive si è trasferito a Mantova, poi nell’estate 2019 il passaggio a Ferrara, sempre in A2, dove è rimasto per altre 3 anni collezionando 7 punti e 4,5 assist di media.

Nell’estate 2022, Vencato si è trasferito a Torino dove è rimasto per 2 anni. Nel 2023/24, con il team piemontese, ha collezionato una media di 10,5 punti e 6 assist distribuiti a partita. Nei primi quattro mesi di questa stagione Vencato ha indossato la maglia di Orzinuovi, mantenendo una media di 7,3 punti, 4,5 rimbalzi e 6,9 assist in 16 partite.

Il ventinovenne bresciano porterà in Fortitudo le doti di fisicità, esperienza, ottime letture su entrambe le metà campo e le doti di eccellente uomo squadra. Vencato, che già ieri si è allenato con la squadra, sarà già in campo domenica alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, quando la formazione di Caja sarà di scena per una sfida storica e avvincente.

In campo sul parquet pesarese per l’ultima sfida del 2024 dei biancoblù ci sarà anche Marco Cusin. A due mesi, dal 20 ottobre a Lecce con Nardò, dall’ultima apparizione, il centro sarà a disposizione per dare qualche minuto di cambio a Freeman e riportando Battistini nella posizione naturale di ala grande. Finalmente dopo l’infortunio al ginocchio, con operazione annessa, per il lungo friulano è giunto il momento di tornare ad allenarsi a tempo pieno. Intanto proprio per la sfida con Pesaro, procede spedita la prevendita dei biglietti. I tifosi Fortitudo che vogliono seguire la squadra nella trasferta marchigiana, con la Fossa dei Leoni che ha scelto di andare in treno, possono acquistare i tagliandi di curva ospite (settore M), solo nei punti vendita fisici del circuito Vivaticket della provincia di Bologna, al prezzo di 25 euro intero e 14 euro ridotto.

Sul fronte Pesaro infine c’è da registrare l’assenza di Salvatore Parrillo che è stato operato nei giorni scorsi dato il persistere di una lombosciatalgia che lo aveva colpito e che non gli aveva dato tregua.