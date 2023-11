Effe e solidarietà. Uniti per Martina

Sport e solidarietà. Fortitudo per il Sociale continua con le sue iniziative lodevoli a favore delle persone bisognose, dando sempre un importante contributo a chi ha necessità. Domenica scorsa al PalaDozza, a fare da madrina e a portare fortuna a Pietro Aradori e compagni, c’era Martina Fornari. Alla sua prima al Madison di piazza Azzarita, Martina (19 anni) non poteva portare più fortuna di così alla Fortitudo. La sua storia unica ha toccato i cuori di Fortitudo per il Sociale e di tanti tifosi della Effe che si stanno mobilitando per la raccolta fondi su gofoundme per acquistare un ginocchio elettronico, una protesi che le permetterebbe di vivere una vita a pieno. Per raggiungere il suo traguardo ha bisogna di 65mila euro per l’acquisto delle strumento elettronico. Martina ha vissuto una vita che si è complicata a 2 anni, quando ha perso l’utilizzo della gamba sinistra dopo un incidente domestico, che le ha portato lesioni permanenti e l’impossibilità di deambulare con facilità. Martina fatica a camminare nonostante l’utilizzo del tutore ortopedico che comporta, nel 2021, una grave infezione ossea. A febbraio 2023 la drastica ma inevitabile decisione dell’amputazione della gamba sinistra. Dopo l’operazione Martina inizia il suo percorso di fisioterapia riabilitativa. Una vita, quella di Martina, cambiata radicalmente, tanto che la diciannovenne ha dovuto interrompere gli studi: le 4 ore di fisioterapia al giorno impediscono una frequentazione assidua, ma tra gli obiettivi di Martina c’è anche il diploma. Adesso, per Martina, un nuovo obiettivo, da conseguire insieme all’aiuto e alla generosità delle persone che sono venute a contatto con la sua storia e che hanno deciso di aiutarla, economicamente e non solo: l’acquisto di una protesi con un ginocchio elettronico, che le garantirebbe un aiuto concreto.

Filippo Mazzoni