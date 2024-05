Fortitudo Caja adesso mette a fuoco Rieti

Sarà una domenica di riposo per la Fortitudo. Dopo la battaglia di gara-tre e il ritorno a Bologna, la formazione di Attilio Caja si gode un po’ di pausa, utile per ricaricare pile e prepararsi all’apputamento successivo.

Nel prossimo weekend, con data da definire per evitare la concomitanza di Bologna-Juventus, la Flats Service è attesa dalla semifinale con Rieti. Inizialmente previste per sabato 18 e lunedì 20 maggio, le prime due sfide potrebbero subire variazioni proprio per evitare che gara-due coincida con il match del Dall’Ara. Nei prossimi giorni sapremo se la richiesta della Effe sarà accolta e oltretutto quando partirà la prevendita.

Superato l’ostacolo Treviglio, la Fortitudo guarda così avanti, cercando di ricaricare le pile.

Il secondo posto nel girone al termine della stagione regolare garantisce alla formazione di Attilio Caja il vantaggio del fattore campo anche nel confronto con i laziali degli ex Italiano, Raucci e Sanguinetti che a loro volta hanno battuto 3-0 Rimini.

La vittoria del PalaFlaminio è però costata casara a Rieti che da qui a fine stagione dovrà fare a meno di Dustin Hogue. Il lungo americano ha subito una contusione ha dovuto lasciare il campo durante gli ultimi minuti della gara di giovedì, gli esami strumentali hanno evidenziato una disinserzione completa del tendine del tricipite brachiale del braccio sinistro.

Il giocatore dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, con relativa stagione finita.

Una tegola per coach Rossi che perde uno dei suoi elementi cardine sotto i tabelloni, ma nonostante l’assenza di Hogue di sicuro la Real Sebastiani Rieti darà battaglia.

Tra l’altro l’unico precedente stagione risale a due mesi fa al 10 marzo, nella quinta giornata della fase ad orologio, con i reatini che si imposero 70-76. Corsi e ricorsi storici, anche Treviglio è stata tra le poche squadre a riuscire a violare, nella fase ad orologio, il PalaDozza. Poi sappiamo come è finita con la speranza che sia di buon auspicio in vista della serie con Rieti.

Di sicuro in campo vedremo una Fortitudo convinta, decisa, vogliosa di continuare il proprio straordinario percorso, e che si sta confermando sempre più gruppo. A Treviglio in una giornata in cui Pietro Aradori ha girato a vuoto nel primo tempo, rimanendo seduto per il secondo e per il supplementare, il suo post di ieri sui social, ma anche i festeggiamenti alla sirena finale insieme ai compagni, confermano a prescindere sua felicità e l’unione che c’è in squadra per una vittoria, in cui con anche Freeman e Ogden a corrente alternata, la Effe ha trovato altri protagonisti decisivi come Bolpin e Conti.