Fortitudo, che guaio. Si ferma Aradori:. Effe senza il bomber

Sfondato il muro dei cinquemila biglietti, la Fortitudo si avvicina al primo sold out di questo campionato. Oggi alle 18 la formazione di Attilio Caja ospiterà in un PalaDozza che va verso il tutto esaurito la Benedetto XIV, con meno di 300 biglietti ancora a disposizione. La sfida con i rivali-amici centesi, solido e duraturo il gemellaggio che unisce da sempre le due tifoserie e l’ottimo inizio di stagione della Effe hanno decisamente riacceso l’entusiasmo di una piazza, che ha comunque dimostrato sempre grande vicinanza alla sua squadra e ai suoi colori.

Un’attesa importante per una sfida che potrebbe portare la formazione biancoblù a centrare l’ottava vittoria consecutiva, tenendo a dovuta distanza le dirette avversarie.

Fortitudo però che, ed è la tegola che non far dormire sonni tranquilli all’allenatore biancoblù Attilio Caja, dovrà fare a meno di Pietro Aradori. Già non al meglio della condizione per la sfida di una settimana fa con Piacenza, l’ala bresciana ha dovuto fare i conti con un problema fisico che lo ha bloccato costringendolo a fermarsi.

Difficile, per non dire impossibile un suo impiego oggi con Cento, complicato per non dire molto difficile che possa essere in campo mercoledì nel recupero con Udine, più probabile che in casa Fortitudo, il dottor Stefano Quadrelli e lo staff medico biancoblù, facciano di tutto per riportarlo in campo per la trasferta di sabato prossimo a Cividale del Friuli.

Intanto la Fortitudo deve pensare ad affrontare e a battere oggi Cento senza Aradori che nelle prime 7 giornate ha tenuto una media di oltre 20 punti (terzo tra gli scorer del girone Rosso) a partita.

La Benedetto XIV reduce dall’inatteso ko interno con Nardò e che in settimana si è mossa sul mercato per sostituire l’infortunato Lorenzo Benvenuti, che nella sfida di Rimini dell’1 novembre aveva riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Proprio per sostituire Benvenuti, Cento è corso ai ripari ingaggiando Maximilian Ladurner.

Il ventiduenne centro ex Trento ha firmato col club biancorosso fino al 30 giugno e sarà in campo già oggi per la sfida con la Effe.

Nel prepartita il coach avversario, Matteo Mecacci ha sottolineato la qualità di Matteo Fantinelli e compagni.

"La Fortitudo in questo momento è una squadra ostica da affrontare per qualsiasi avversario, noi dovremo giocare stando all’interno delle nostre regole e mettere tanta energia".

Ex della sfida Mattia Palumbo, con la Effe per parte della stagione 202021 in serie A. Direzione di Fortitudo-Cento affidata al trio formato da Marco Attard, Costa e Di Martino.

Prima del match un minuto di silenzio per onorare la memoria di Charles Jordan, scomparso all’età di 69 anni e idolo dell’Aquila tra il 1979 e il 1982.

Le altre gare: Udine-Orzinuovi 82-61, Piacenza-Verona, Chiusi-Forlì, Trieste-Cividale, Nardò-Rimini.

La classifica: Fortitudo Bologna 14; Verona, Udine e Forlì 12; Trieste 10; Nardò 8; Piacenza, Cento e Cividale 6; Orzinuovi e Rimini 4; Chiusi 2.