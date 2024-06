Fortitudo, cose turche per il coach. Il Besiktas ci prova con Ramondino

Giorni di lavoro e di riflessione in casa Fortitudo. Fronte squadra, fronte staff tecnico c’è molto da pensare, riflettere e da fare visto che il mercato di serie A, ma anche di A2, continuano a muoversi velocemente.

Il nodo più intricato da risolvere, ufficialmente da una settimana a questa parte da quando il presidente Stefano Tedeschi ha parlato di esonero per giusta causa di Attilio Caja, è il tema dell’allenatore. Scandagliando il mercato italiano, il più plausibile al momento più che piste straniere, si era pensato al possibile arrivo di un allenatore come l’ex Brescia Alessandro Magro, oppure ancor di più l’ex Tortona Marco Ramondino.

Proprio la pista che portava al tecnico esonerato a dicembre da Tortona sembrava quella più calda da percorrere, anche se il costo dell’ingaggio del tecnico (che ha ancora un contratto 1+1 con i piemontesi) era apparso subito come un ostacolo complicato.

Adesso a complicare il possibile ritorno sotto le Due Torri di Ramondino, arriva una proposta, concreta, dalla Turchia con Besiktas interessata al tecnico avellinese. La pista più percorribile, per conoscenza diretta e per stima reciproca tra lui e il dg biancoblù Nicolò Basciano, porta indiscutibilmente a Daniele Parente.

Storia scritta e riscritta, ma che in effetti sembra avere una sua conclusione con l’arrivo di Parente se, come è vero Ramondino causa ingaggio continuerà a essere irraggiungibile. Decisivi i prossimi giorni quando ai soci verranno presentate le proposte di Basciano e del vicepresidente Teo Alibegovic e da li decideranno come muoversi. Entro la prossima settimana, massimo fine giugno, sarà definitivamente chiusa anche la questione allenatore per iniziare poi a muoversi, in maniera ancor più corposa, sul mercato giocatori.

Una casa si costruisce dalle fondamenta, una squadra, con alla base una società forte e unita ha la trave portante nella figura dell’allenatore.

Il pacchetto esterni, da capire se confermare Marco Giuri come cambio di Fantinelli o se transarlo, ma con le conferme di Fantinelli e Bolpin ha almeno playr e guardia titolari pronti e in attesa del recupero di Aradori può essere considerato a buon punto. C’è da rifare quello dei lunghi. Un ulteriore sforzo economico, dopo quello fatto per Fantinelli, potrebbe permettere alla Fortitudo di provare a trattenere Freeman. Decisamente più difficile tenere Ogden che ha offerte al doppio di quello che ha percepito quest’anno. Già partiti Morgillo e Taflaj, non confermato Sergio il reparto lunghi sarà così tutto da rifare.

Infine con una nota ufficiale, la Fortitudo è intervenuta per stigmatizzare le esternazioni del presidente trapanese Valerio Antonini rilasciate nel corso della trasmissione Dazn Got Game. "La Effe esprime totale solidarietà a Lnp e al suo presidente Francesco Maiorana rimarcando l’apprezzamento per il modo in cui è stata gestita gara-quattro".