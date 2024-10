Fortitudo, Gabriel c’è. A Cremona il primo blitz

JUVI

70

FORTITUDO BOLOGNA

79

FERRARONI JUVI : Massone 5, Brown 18, Polanco 14, Giombini 2, Morgillo 4; Tortu 9, Barbante 7, Bertetti 4, La Torre 7; Zampogna ne, Caporaso ne. All. Bechi.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 16, Bolpin 10, Mian 1, Gabriel 20, Freeman 13; Sabatini 8, Panni, Battistini 9, Cusin 2, Giordano ne, Braccio ne. All. Cagnardi. Arbitri: Cassina, Puccini, Roca.

Note: parziali 14-24, 37-44, 59-59. Tiri da due: Cremona 17/34; Fortitudo 21/32. Tiri da tre: 8/29; 9/17. Tiri liberi: 12/18; 10/16. Rimbalzi: 32; 30.

Secondo successo consecutivo per la Fortitudo che passa al PalaRadi di fronte a una coriacea Juvi e centra così il primo squillo lontano dal PalaDozza.

La formazione di Devis Cagnardi controlla il gioco, tiene benissimo in difesa, mentre in attacco trova un Kenny Gabriel straordinario, capace di segnare e tanto, 20 punti, quasi mai senza forzare, e una coppia di playmaker, Sabatini e Fantinelli, che ci mettono fosforo e punti.

Parte bene la Fortitudo che dopo il 2-0 iniziale della Juvi, infila un parziale di 2-16 e al 5’ costringe Bechi a chiedere tempo e a cambiare completamente. La Effe ha il merito di difendere con grande attenzione e di conseguenza trova punti facili anche in contropiede. La sfida è in mano alla formazione di Cagnardi che tiene benissimo il campo, con Gabriel perfetto al tiro e già a quota 10 al primo break. Bertetti e Tortu riportano però a -3 Cremona dopo un parziale di 7-0, ad inizio seconda frazione, ma la Effe torna ad essere padrona nonostante Gabriel e Freeman a lungo in panchina per falli. La sfida continua infatti a strappi: Fantinelli segna e fa segnare, ma Cremona prova a rimanere in scia bersagliando dalla lunga distanza.

A inizio ripresa Gabriel e Freeman permettono alla Effe di allungare ancora sul 40-50 al 23’. Break e controbreak, la Juvi risponde con un 10-0 che pareggia i conti al 25’. L’equilibro continua con la forbice del distacco che rimane sempre molto contenuta. Una tripla di Gabriel, preciso senza forzare troppo al tiro, vale il +7 Flats Service sul 67-74 al 37’. Partita finita e due punti conquistati per una Fortitudo solida ed efficace a cui, guardando il pelo nell’uovo è mancato solo il colpo per chiuderla prima.

Le altre gare: Udine-Cento 87-69, Avellino-Vigevano 85-80, Rieti-Pesaro 86-80, Nardò-Livorno, Orzinuovi-Piacenza, Rimini-Milano, Brindisi-Forlì, Cantù-Torino, Verona-Cividale.

La classifica: Cremona, Udine, Urania Milano, Rieti e Rimini 6; Fortitudo Flats Service Bologna, Cividale, Orzinuovi, Cantù, Pesaro, Avellino e Forlì 4; Cento, Verona, Torino, Livorno e Vigevano 2; Piacenza, Brindisi e Nardò 0.