La Fortitudo Bologna cade a Lecce

Lecce, 20 ottobre 2024 - La Fortitudo va ko a Lecce sconfitta, nella sesta giornata di serie A2 da Nardò per 82-77. Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della formazione di Devis Cagnardi che spreca il +10 di metà terza frazione di gioco e il +8 del 30’ facendosi raggiungere e superare nel finale. Prestazione sottotono per tanti biancoblù, con la formazione che ha alternati alti e bassi non riuscendo a giocare come invece aveva dimostrato di poter fare nelle ultime uscite stagionali che l’avevano vista battere Orzinuovi, Cremona e Cento. E’ un ko che fa male e che conferma come in casa biancoblù ci sia ancora tanto da lavorare. Non potrebbe essere diversamente visto che siamo solo alla sesta giornata di una stagione che sarà lunga ed intensa e di un campionato di A2 che si annuncia tutt’altro che scontato in tutte le sue partite in programma. Eppure la sfida era iniziata nel migliore dei modi per la Effe che prende in mano le redini del gioco, con capitan Fantinelli che oltre a far giocare i compagni si mette anche in proprio segnando in rapida successione 8 punti. La Flats Service vola sul +9, 16-25 ad inizio secondo parziale, ma un Mouaha incontenibile ribaltano Nardò che si porta avanti 30-29 al 15’. Nella ripresa la Fortitudo sembra registrare la propria difesa, mentre in attacco prima ci pensano con 5 punti di fila Bolpin e poi Sabatini a lanciarla. Al 26’ la Effe è avanti di 10 sul 48-58, ma nell’ultimo quarto la sfida cambia di nuovo: Nardò gira con la sua difesa l’inerzia del confronto. Due stoppate a Sabatini e una a Cusin bloccano la Effe, mentre in attacco i leccesi bersagliano da tre. Il canestro di Fantinelli dalla lunga distanza sembra riaccendere la Fortitudo, ma Iannuzzi riporta davanti Nardò sul 73-72 al 37’. Un nervoso Gabriel viene espulso (antisportivo prima e poi tecnico) e i biancoblù finisce a -5 sul 79-74, tenuta a galla solo dalla terza tripla di Sabatini per 79-77. Bolpin fallisce in canestro del pari, Sabatini a 10” non riesce nemmeno a tirare pestando la linea laterale e così l’ex Luca Dalmonte porta la sua Nardò a centrare una meritata vittoria. Domenica prossima la Fortitudo torna al PalaDozza per affrontare Avellino, nel confronto che vedrà il ritiro ufficiale della maglia 20 di Ruben Douglas.

Il tabellino

HDL NARDO’ 82 FORTITUDO BOLOGNA 77 HDL NARDO’: Woodson 24, Nikolic 4, Iannuzzi 9, Mouaha 18, Stewart jr 17; Ebeling 8, Thioune 2, Donadio, Scarano ne, Flores ne, Rapetti ne, Kebe ne. All. Dalmonte. FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 15, Bolpin 15, Mian 9, Gabriel 11, Freeman 12; Sabatini 11, Panni 2, Battistini, Cusin 2, Giordano ne, Bonfiglioli ne. All. Cagnardi. Arbitri: Pazzaglia, Pecorella, Praticò. Note: parziali 16-23, 43-42, 55-63. Tiri da due: Nardò 14/38; Fortitudo 24/46. Tiri da tre: 15/25; 8/23. Tiri liberi: 9/14; 5/5. Rimbalzi: 42; 32.