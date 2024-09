Fortitudo, l’ora della verità. Domani la Supercoppa. Cagnardi all’esame Forlì

Si avvicina l’esordio ufficiale della Fortitudo. Domani nel vernissage che dà inizio alla stagione ufficiale, la formazione di Devis Cagnardi (nella foto) sarà infatti di scena al Modigliani Forum di Livorno per la semifinale di Supercoppa con Forlì. Il tempo delle amichevoli è finito, alle 18 si comincia a fare sul serio, con la prima palla a due della stagione regolare. Vittoria in palio e rivalità storica mettono ancor più pepe a una sfida che tra Effe e Forlì non è mai un amichevole. In vista della confronto di semifinale la squadra partirà oggi nel primo pomeriggio per Livorno dove questa sera svolgerà l’allenamento di rifinitura sul parquet dell’impianto labronico che ospiterà la Final Four di Supercoppa di serie A2.e serie B. La Fortitudo punta a vincere, anche se sa benissimo che la Supercoppa che l’attende sarà un test sicuramente molto impegnativo, visto il valore delle avversari, Forlì appunto, Cantù e Orzinuovi impegnate nello scontro dell’altra semifinale, e viste le assenze di Pietro Aradori e di Alessandro Panni.

Come ha sottolineato nei giorni coach Cagnardi, la Effe ha però tutto per far bene e per puntare a centrare quello che sarebbe il primo trofeo della gestione Stefano Tedeschi, dopo la finale di Coppa Italia di Roma, corsi e ricorsi storici proprio con Forlì, e sfida finale nei playoff con Trapani nella passata stagione. Consci del valore dei propri avversari, ma anche del proprio la Fortitudo scende in Toscana con morale alto e con la voglia di riprendere da dove aveva lasciato a giugno scorso proprio nella serie conclusiva con i siciliani. La conferma di elementi importanti come capitan Fantinelli, Bolpin e Freeman, l’arrivo di nuove pedine come Sabatini, Battistini, Mian, Cusin e sopratutto Gabriel, il ritorno del giovane Giordano hanno permesso a Cagnardi rotazioni più ampie mitigando le assenze degli infortunati.

Intanto per quel che riguarda il campionato, che inizierà domenica 29 settembre con la trasferta della Effe al PalaLido di Milano con l’Urania, la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il cambio di un paio di date di sfide della formazione di Cagnardi. L’esordio casalingo della seconda giornata inizialmente programmato per il 2 ottobre al PalaDozza con Orzinuovi e quindi la prima casalinga dei biancoblù è stato posticipato di 7 giorni. Per evitare la concomitanza di Liverpool-Bologna di calcio, l’esordio della Flats Service davanti al proprio pubblico con Orzinuovi è così slittato al 9 ottobre, in una settimana che vedrà Fantinelli e compagni impegnati in precedenza il 6 a Rimini e subito dopo, sabato 12, nell’anticipo della quarta giornata a Cremona con la Juvi in quella che sarà la terza sfida in 6 giorni e che anticiperà un nuovo turno infrasettimanale in programma il 16 con Cento al PalaDozza.